di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 10.9.2024.

Visti i numerosi reclami e le segnalazioni pervenute dai docenti, l’Ufficio scolastico di Roma, su indicazione della Direzione Generale dell’USR per il Lazio, sta procedendo a decurtare il punteggio dei candidati inseriti nelle GPS di Roma che abbiano dichiarato certificazioni CLIL rilasciate da enti diversi dalle Università.

Lo fa sapere lo stesso Ambito territoriale, con nota del 9 settembre 2024.

Quanto sopra perché tali certificazioni non sono riconoscibili in base all’art.14 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, così come anche specificato con apposita nota del MUR prot. n. 11276 del 11 giugno 2024, in cui si dichiara che: “i corsi per l’ottenimento delle certificazioni CLIL eventualmente erogati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica, per quanto di competenza di quest’Ufficio, non hanno valore legale”.

Tali titoli, pertanto, precisa l’USP di Roma, non potranno essere valutati e per gli stessi non sarà possibile riconoscere alcun punteggio. Sulla questione, pertanto, non sarà consentita la presentazione di reclami, così come agli stessi non farà seguito alcun ulteriore riscontro.

Cosa ha disposto il Ministero Università e Ricerca

Con la suddetta nota, il MUR ha dato riscontro a quesiti concernenti la validità dei CLIL rilasciati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica.

Dal punto di vista normativo, le Scuole superiori per mediatori linguistici sono disciplinate dal D.M. n. 38 del 2002 e dal D.M. n. 59 del 2018 che riconoscono ad esse la possibilità di erogare esclusivamente corsi di durata triennale equipollenti alla Classe L-12 e corsi di durata biennale, equipollenti, ai soli fini professionali e concorsuali, alla Classe LM-94.

Non è dunque attualmente prevista da alcuna disposizione legislativa e/o regolamentare la possibilità, per le SSML accreditate presso il MUR, di rilasciare certificazioni CLIL (stesso discorso vale anche per i Master di I e/o II livello o altri corsi analoghi, non autorizzati dalla normativa citata).

Anche l’art. 14 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 prevede che i corsi cd. CLIL siano erogati da parte delle Università e non anche delle Scuole superiori di mediazione linguistica.

Quindi, la conclusione del MUR è che i corsi per l’ottenimento delle certificazioni CLIL eventualmente erogati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica, per quanto di competenza del MUR stesso, non abbiano valore legale.

.

.

.

.

.

.

.

.

Punteggio GPS, le certificazioni CLIL valide solo se rilasciate dalle Università

ultima modifica: da