Informazione scuola, 24.10.2022.

Quanti CFU occorro per insegnare? 24, 30 o 60? Le nuove regole per diventare insegnate, quanti CFU occorrono?

Come abbiamo spiegato fino a qualche settimana fa, c’è tempo fino al 31 ottobre per acquisire i 24 CFU fino anche se ormai non c’è più tempo per sostenere gli esami in tempo. Quindi l’opportunità è tramontata, occorre attendere le decisioni del nuovo governo per capire se resterà in vigore l’attuale sistema oppure se cambierà nuovamente tutto.

Proviamo a fare chiarezza facendo il punto sulla partecipazione ai futuri concorsi ordinari e su quanti CFU sono necessari:

24 CFU conseguiti entro il 31/10/2022, ma si tratta della fase transitoria che scade il 31/12/2024;

CFU conseguiti entro il 31/10/2022, ma si tratta della fase transitoria che scade il 31/12/2024; 30 CFU anche questi rientrano nella fase transitoria con scadenza la 31/12/2024;

CFU anche questi rientrano nella fase transitoria con scadenza la 31/12/2024; 60 CFU conseguiti tramite percorso universitario che sostituiscono i precedenti;

conseguiti tramite percorso universitario che sostituiscono i precedenti; 3 annualità di servizio, anche non continuative, svolte negli ultimi cinque anni presso le scuole statali, di cui una specifica.

Tali requisiti sono fondamentali per partecipare ai futuri concorsi della scuola utili per diventare insegnanti.

