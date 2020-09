dal blog di Gianfranco Scialpi, 4.9.2020.

Report referente Covid, la cruda conferma di una scuola lontana dal profilo tradizionale. Un resoconto che sbriciola ogni possibilità di un rientro accettabile, carico di divieti e rischi…



Report Referente Covid, svela quale scuola al ritorno

Report referente Covid, impietoso e crudamente realistico che svela quale scuola sarà quella del 2020-21.

Un report che presenta regole, divieti, che impedirà di realizzare l’inclusione, favorendo invece un clima molto pesante fatto di controlli continui, paura ansia.

Un report che fa crollare l’illusione di un ritorno in classe per dare concretezza al diritto allo studio, consegnato solo alla lezione frontale.

Sarà una scuola dove regnerà l’immobilità e le relazioni saranno limitate a ordini. L’interazione didattica tra i bambini sarà compromessa dall’impossibilità di costituire picocli gruppi.

Concludendo: è valsa la pensa investire tante risorse per avere questa scuola mutilata?

Report Referente Covid

Riporto alcuni passaggi. Il resto lo trovate qui (Facebook)

“Ogni verifica (in fogli) una volta consegnata, sarà raccolta con i guanti, dal docente, che la dovrà mettere in quarantena per almeno 48h prima di correggerla, ogni libro prestato o preso in biblioteca pure…

La lezione sarà SOLO frontale… la PEGGIORE per i ragazzi con BES, per non parlare degli ADHD inchiodati ai banchi… Fino allo sclero!

E con i bimbi con 104…ne vogliamo parlare?

Per le attività motorie, svolte senza mascherina, le distanze dovranno essere di 2 metri, ma assolutamente banditi sport di squadra, gruppo e contatto.

I ragazzi eseguiranno un corpo libero FERMI sul posto

La Palestra sarà sanificata dal personale ATA ad ogni cambio d’ora. La docente, se adoperati, sanificherà gli attrezzi…“

.

.

.

.

.

.

Report Referente Covid, si può ancora chiamare scuola?

ultima modifica: da