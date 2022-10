di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 9.10.2022.

Stipendi scuola, secondo l’ultimo dossier Ocse Education at a glance 2022 le retribuzioni dei presidi surclasserebbero quelle dei docenti.

Secondo l’ultimo dossier Ocse Education at a glance 2022, i presidi italiani sono tra i più pagati al mondo. Non mancano le sorprese, come riporta Salvo Intravaia in un articolo scritto per ‘Repubblica’ in merito alle tabelle sugli stipendi degli insegnanti e dei dirigenti scolastici. I capi d’istituto delle scuole medie italiane possono vantare una retribuzione annua, comprensiva di bonus e indennità, pari a quasi 102mila dollari USA. A conti fatti, i dirigenti scolastici italiani arrivano a guadagnare in media 3.500/4.000 euro al mese. Se poi, invece, si vanno ad esaminare gli stipendi del personale docente, si scopre che un preside può guadagnare fino a quasi due volte e mezza di più rispetto ad un insegnante.

Stipendi scuola, i dirigenti scolastici italiani tra i più pagati: guadagnano più del doppio dei docenti

I dirigenti scolastici italiani, secondo il dossier Ocse Education at a glance 2022, arriverebbero a guadagnare più del doppio dei docenti. Un professore di scuola media, nel 2021, percepiva in media 42mila e 800 dollari all’anno, uno degli stipendi più bassi, intorno ai 1.700/1800 euro mensili.

La retribuzione dei dirigenti scolastici è da considerarsi alta se si tiene in considerazione il fatto che solamente in Australia, Irlanda, Olanda, Regno Unito e Stati Uniti i capi d’istituto possono vantare degli stipendi più altirispetto a quelli dei colleghi italiani.

Ma occorre considerare che il differenziale tra lo stipendio dei capi d’istituto e il personale docente in questi Paesi è decisamente più basso rispetto a quello italiano: se in Italia il differenziale è pari a 2,38, in Australia è solo di 1,88 e nel Regno Unito 1,72. Numeri che dovrebbero far riflettere sull’enorme differenza stipendiale esistente tra i presidi delle scuole italiane e il personale docente.

Un docente di una scuola media della Finlandia guadagna più di 55mila dollari all’anno, il 30% in più, in media, di un collega di pari grado italiano, mentre il suo capo d’istituto ne guadagna 81mila, il 20% in meno di un collega italiano. In Estonia, addirittura, presidi e docenti percepiscono quasi lo stesso stipendio: 39mila dollari i DS e 31mila dollari gli insegnanti.

.

.

.

.

.

.

Retribuzioni docenti e DS, i dati sorprendenti del dossier Ocse Education at a glance 2022 ultima modifica: da