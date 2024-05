dal blog di Gianfranco Scialpi, 19.5.2024.

Revisione programma di storia. In un intervento il Ministro Valditara chiarisce lo scopo dell’intervento dui contenuti

Revisione programma di storia. Valditara conferma a sterzata identitaria

Revisione programma di storia. Il Ministro G. Valditara chiarisce il percorso al quale deve attenersi la commissione che dovrà aggiornare i contenuti storici. Intervendo, infatti al Convegno Dirigentiscuola a Bari ha dichiarato che è una perdita tempo “un anno a studiare i dinosauri. E’ importante sapere che sono esistiti ma se noi siamo italiani forse lo dobbiamo al Risorgimento che va studiato, come va studiata la Seconda guerra mondiale, la Guerra fredda e l’epoca del terrorismo”.

La via stretta della commissione

Il messaggio non lascia dubbi. Il fine è l’identità nazionale. Quindi il percorso è segnato. Ho scritto qualche giorno fa che il taglio ideologico del Ministro rende superflua la presenza di esperti e aggiungo anche di insegnanti. L’intervento dovrà riguardare i contenuti già definiti dal Ministro. In questo contesto fortemente ideologizzato poco importa la didattica. Da qui l’inutilità delle sottocommissioni di esperti e docenti sulle diverse discipline“. Ciò che conta sarà impartire quelle nozioni funzionali alla formazione e dell’identità italiana. L’0biettivo non sorprende. In La destra al potere (2024) C. Galli definisce questa attenzione come espressione del populismo identitario. In questo lavoro è ripreso un discorso di G. Meloni (2014). “Amare la propria identità significa difendere la lingua, investire nella formazione rimettere al centro della crescita le scuole e le Università”

