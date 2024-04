di Sergio De Napoli, Miur Istruzione, 8.4.2024.

La sentenza n. 66/2024 della Corte di Appello di Salerno, riportata dal SOLE24Ore, riguarda una docente che ha svolto una supplenza breve, formata dalla proroga di più contratti, garantendo la continuità didattica. Nonostante questo, l’anno di servizio non era stato considerato utile per la progressione di carriera.

La proroga della supplenza temporanea

Secondo l’articolo 13/11 dell’OM 112/2022, la supplenza temporanea può essere prorogata senza soluzione di continuità se tra un contratto e l’altro intercorre solo un giorno festivo o libero dall’insegnamento. Tuttavia, nella ricostruzione della carriera della docente, non è stata considerata la giornata festiva intercorrente tra un contratto e l’altro, contando solo l’effettivo servizio.

I Giudici hanno invece stabilito che le domeniche intercorse fra la scadenza dei contratti a termine e i successivi contratti a tempo determinato andavano inclusi nel calcolo dei giorni, poiché lastipula dei contratti e le proroghe erano finalizzate a garantire l’interesse della scuola. Questo avrebbe realizzato il requisito previsto per il riconoscimento dell’intero anno scolastico.

La procedura d’infrazione

Dal 2023/24, i criteri per la ricostruzione della carriera sono cambiati con il Decreto Salva Infrazioni, diventato legge n. 103 del 10 agosto 2023. La nuova legge prevede il riconoscimento per intero dei servizi “pre-ruolo” del personale scolastico, in coerenza con la direttiva n. 99/70/CE sul lavoro a tempo determinato, a seguito di una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia.

