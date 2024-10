Informazione scuola, 12.10.2024.

Ricostruzione carriera docenti: domanda entro fine anno per l’inquadramento stipendiale.

Questo articolo illustra le opportunità e le scadenze per i docenti che devono presentare domanda di ricostruzione carriera.

I docenti immessi in ruolo dal 2023 hanno tempo fino al 31 dicembre per richiedere la ricostruzione di carriera ai fini della corretta collocazione in fascia stipendiale, un diritto fondamentale per la retribuzione.

Le novità introdotte dal DL 69/2023 modificano le modalità di riconoscimento del servizio pre-ruolo: non basteranno più 180 gg o la continuità dall’1 febbraio, ma serviranno esattamente 365 gg per l’anno intero.

La scuola di titolarità è responsabile del decreto di ricostruzione da inviare entro fine febbraio alla Ragioneria, permettendo la programmazione della spesa.

I docenti sono tenuti a rispettare le scadenze per non perdere questo diritto, presentando domanda sulla piattaforma Istanze Online entro il 31/12.

Ricostruzione carriera – Novità nelle modalità di riconoscimento del servizio pre-ruolo

