Riforme Valditara. I lavori della camera dei Deputati vanno a rilento. Risultato: slitteranno!

Riforme Valditara. Il tentativo del Ministro è innegabile. Non fa passare un giorno senza un’intervista, una dichiarazione o un intervento in qualche convegno sui provvedimenti presentati al Parlamento o su altre “nuove idee” (tetto limite alla presenza degli stranieri in classe). Gli va riconosciuto l’impegno a mantenere accesi i fari massmediatici sulla scuola. Indubbiamente è un Ministro presenzialista. I criteri che orientano le sue scelte sono ordine, disciplina e sanzioni coerenti con il credo della Destra.

Purtroppo la sua “velocità” deve fare i conti con i tempi del Parlamento che non sempre risultano rapidi. E’ il caso di due provvendimenti che anche il prossimo anno rischiano di non vedere la luce. Il riferimento è alle “bandierine identitarie” come il voto di condotta e l’inasprimento delle sanzioni contro chi usa violenza sui docenti. La conferma proviene dal sempre aggiornato e “profondo” quotidiano economico ItaliaOggi che ogni martedì propone l’inserto “Azienda scuola”. L’articolo a firma di Angela Iuliano “Voto di condotta? Rimandato” scevro di commenti personali presenta il probabile scenario del prossimo anno. Immaginiamo la reazione del Ministro.

Si rimane però scettici che i provvedimenti possano risolvere le criticità alle quali fanno riferimento.

Riforme Valditara. Probabilmente slitterranno all’anno 2025-26

