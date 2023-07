dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 29.7.2023.

La circolare/avviso dell’USR Veneto del 28 luglio sta provocando non poche perplessità da parte dei destinatari.

In particolare nell’ultimo capoverso si minacciano, in caso di mancata ottemperanza al dispositivo “effetti non previsti sull’attuale stato giuridico lavorativo”.

Si tratta di una frase irrituale e che fa riferimento a situazioni giuridiche non normate e pertanto non esistenti.

La rinuncia al ruolo può essere fatta, anche mediante raccomandata o pec all’USR entro quanto stabilito dalla normativa vigente (31 agosto).

La circolare/avviso infatti esplicita che si tratta di UN INVITO e non di un obbligo cui far discendere sanzioni inesistenti.

Comprendiamo che il lavoro cui sono sottoposti gli Uffici Regionali in merito alla tempistica delle immissioni in ruolo sia molto complesso e oneroso, ma in questi casi si tratta di scelte che possono condizionare pesantemente le possibilità lavorative e di vita degli interessati, in particolare per coloro che possono concorrere per più classi di concorso.

