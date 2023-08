Ruoli Veneto, l’elenco degli avvisi dell’USR

dall’USR per il Veneto, 24.8.2023.

Si riporta di seguito l’elenco di tutti gli avvisi dell’USR per il Veneto relativi alle immissioni in ruolo dei docenti per l’a.s. 2023/24 aggiornati alla data odierna.

CONTINGENTE COMPLESSIVO

RIPARTO DEL CONTINGENTE: https://istruzioneveneto.gov.it/20230717_25657/;

1° MODIFICA AL RIPARTO DEL CONTINGENTE: https://istruzioneveneto.gov.it/20230726_25726/;

2° MODIFICA AL RIPARTO DEL CONTINGENTE: https://istruzioneveneto.gov.it/20230823_25918/.

SEDI DISPONIBILI PER LE IMMISSIONI IN RUOLO

ELENCO SEDI DISPONIBILI PER LE IMMISSIONI IN RUOLO: https://istruzioneveneto.gov.it/20230717_25663/.

NOMINE DA GAE/GM

AVVIO FASE 1 – GM e GAE: https://istruzioneveneto.gov.it/20230717_25655/;

ESITI FASE 1 ED AVVIO FASE 2 – GM e GAE: https://istruzioneveneto.gov.it/20230721_25701/;

ESITI FASE 2 – GM e GAE: https://istruzioneveneto.gov.it/20230725_25720/;

AVVISO AVVIO TURNO DI SURROGA DA GM: https://istruzioneveneto.gov.it/20230802_25758/;

ESITI FASE 1 – SURROGA DA GM: https://istruzioneveneto.gov.it/20230809_25814/;

ESITI FASE 2 – SURROGA DA GM: https://istruzioneveneto.gov.it/20230811_25855/.

DDG 1081/2022

PROCEDURA “PER CHIAMATA”

AVVISO AVVIO PROCEDURA “PER CHIAMATA”: https://istruzioneveneto.gov.it/20230725_25717/;

POSTI E SEDI DISPONIBILI PROCEDURA “PER CHIAMATA”: https://istruzioneveneto.gov.it/20230726_25731/;

ESITI FASE 1 PROCEDURA “PER CHIAMATA”: https://istruzioneveneto.gov.it/20230801_25753/;

ESITI FASE 2 PROCEDURA “PER CHIAMATA”: https://istruzioneveneto.gov.it/20230802_25762/.

ART. 5 DL 44/2023

CONTINGENTE ART. 5 DL 44/2023: https://istruzioneveneto.gov.it/20230802_25765/;

CONTINGENTE PROCEDURA “PER CHIAMATA” DL 44/2023: https://istruzioneveneto.gov.it/20230808_25798/;

ESITI FASE 1 PROCEDURA “PER CHIAMATA” DL 44/2023: https://istruzioneveneto.gov.it/20230811_25874/.

IRC

PED

CONTINGENTE PED: https://istruzioneveneto.gov.it/20230809_25818/;

AVVISO AVVIO PROCEDURA “PER CHIAMATA” PED: https://istruzioneveneto.gov.it/20230822_25908/;

POSTI DISPONIBILI PER PROCEDURA “PER CHIAMATA” PED: https://istruzioneveneto.gov.it/20230823_25921/;

INDICAZIONI PER I CANDIDATI PER PROCEDURA “PER CHIAMATA” PED: https://istruzioneveneto.gov.it/20230823_25926/.

Ruoli Veneto, l'elenco degli avvisi dell'USR

