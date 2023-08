di Alessandro Giuliani, La Tecnica della scuola, 5.8.2023.

Il 20 settembre la selezione, 80 quesiti con 4 opzioni di risposta in 150 minuti.

Cresce la quantità di posti per diventare maestro di scuola dell’infanzia e primaria: a comunicarlo è stata la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che il 4 agosto ha firmato il decreto che definisce i posti per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria per il prossimo anno accademico. Ebbene, ammontano a circa 10.500 i posti disponibili per gli aspiranti docenti della scuola dell’infanzia e della primaria per il 2023-2024.

La ministra Bernini è soddisfatta

“Questo decreto è per noi una soddisfazione. Abbiamo circa 1.000 posti in più rispetto al potenziale formativo inizialmente previsto – ha spiegato la ministra Anna Maria Bernini. Un risultato importante. È il frutto di una concertazione portata avanti d’accordo con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, la CRUI, la Conferenza dei Rettori delle Università. Ringrazio gli Atenei perché, senza il loro impegno, risultati come questo non sarebbero possibili”.

I posti ripartiti tra le Università, in totale, sono 10.476. Di questi, 10.262 sono riservati ai candidati dei paesi UE e non UE residenti in Italia. Mentre i restanti 214 sono le disponibilità per i candidati dei paesi non UE, residenti all’estero.

La selezione di ammissione per l’accesso ai corsi di laurea in Scienze della formazione primaria si terrà il prossimo 20 settembre.

Come si svolgerà la selezione

Ogni singola Università elaborerà la propria prova che dovrà consistere nella soluzione di 80 quesiti che prevedono quattro opzioni di risposta, di cui una sola quella corretta: 40 quesiti valuteranno le competenze linguistiche e di ragionamento logico; 20 saranno sulla cultura letteraria, storico-sociale e geografica; gli altri 20 saranno su argomenti di cultura matematico-scientifica.

I candidati avranno a disposizione 150 minuti per lo svolgimento della prova. Un punto sarà attribuito per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta omessa o non corretta. Il punteggio minimo per accedere alla graduatoria è di 55/80.

Il ministero dell’Università e della Ricerca ha tenuto a far sapere che i posti attribuiti agli Atenei che hanno proposto istanza di accreditamento iniziale, ancora in corso, sono condizionati all’esito positivo delle relative procedure. . . . . . . . . . .

Scienze formazione primaria, 10.500 i posti per diventare maestro

ultima modifica: da