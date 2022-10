Scuola e caro bollette, un inverno complicato

dal blog di Gianfranco Scialpi, 17.10.2022.

Scuola e caro bollette. Molte le incognite per il prossimo inverno. Le risposte non sono sistemiche. Avanzano le soluzioni più ovvie.

Scuola e caro bollette, le Amministrazioni iniziano a organizzarsi

Scuola e caro bollette. L’inverno è alle porte. Al momento dal punto di vista climatico è ancora lontano, ma arriverà. Molti responsabili locali sperano che sia relativamente clemente, per poter sostenere in parte il costo dell’energia. Nessuno, però ha la palla di vetro.

In questo panorama incerto, sono sicure le bollette che a novembre subiranno un rialzo significativo. Considerando questa certezza, i Comuni e le Province inziano a proporre soluzioni.

Alcune convincono, altre meno. Sinteticamente si va dall’installazione dei pannelli solari (Ventimiglia), alla fornitura di maglioni di pile e scaldacollo (S.Arsenio – Salerno). Originale, ma ai fini pratici poco efficace la soluzione del referente per il risparmio energetico. Dovrà “avviare comportamenti virtuosi, come avvenne col Covid. Personale ad hoc per fare una sorta di campagna volta al risparmio e monitorare che le buone prassi vengano applicate“.

A livello nazionale il piano non appare in grado di affrontare la complessa situazione invernale (riduzione di un grado e accensione ritardata di quindi giorni). Le soluzioni discendono dalla indisponibilità di risorse economiche (rapporto Debito/Pil 160%)

La scuola (e non solo) è impreparata

La sensazione che si ricava è che la scuola ( e non solo) sia impreparata. A differenza del Covid, conosciamo la prospettiva e anche le soluzioni (pannelli solari e pompe di calore).

E invece assistiamo al solito canovaccio dei partiti che evidenzia la preoccupazione di marcare il territorio con la nomina dei propri rappresentanti nei posti che contano. Il tutto contornato da fiumi di dichiarazioni vuote e insignificanti per le persone e il mondo produttivo strangolati dal rialzo delle bollette.

Per la scuola, è lo scenario migliore per arrivare obtorto collo alla reintroduzione della Dad per qualche giorno. Nella peggiore delle ipotesi le aule fredde, complice anche le finestre aperte) ospiteranno alunni/studenti con cappelli, sciarpe e cappotti con il rischio però di incorrere in influenze e bronchiti. Non ho parole!

Scuola e caro bollette, un inverno complicato

