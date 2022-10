dal blog di Gianfranco Scialpi, 7.10.2022.

Scuola, si preferisce intervenire dopo e non prima. L’assenza di un piano preventivo rende estremamente vulnerabile l’istituzione formativa. L’inverno è un’incognita

Scuola, meglio rincorrere che anticipare il virus

Scuola. Da ogni parte si conferma la centralità del sistema formativo. A parole. Nei fatti la situazione si presenta diversamente. L’ultima conferma proviene dal peso politico del Mi percepito e assegnato. In questi giorni che precedono l’incarico di G. Meloni (molto probabile), si parla molto del Ministero dell’Economia, degli Interni e degli Esteri. Quello dell’Istruzione è uscito dai radar mediatici.

Una volta assicurata la riapertura delle scuole (settembre 2020) tutti i problemi sono rimasti (sovraffollamento delle classi, sistemi di areazione, sicurezza degli edifici). In altri termini la politica è poco interessata al come si rientra. L’importante è assicurare l’apertura dei cancelli.

Fatta questa promessa, la scuola, e non solo, sta andando incontro a un inverno pieno di incognite. Si è deciso di convivere con il virus, lasciando a lui piena libertà di organizzarsi e configurare lo scenario dei prossimi mesi. Il piano minimale per la gestione della pandemia 2022-23 (niente mascherine e distanziamento, assenza dei sistemi di vemtilazione…) discende da questa scelta politica. Sicuramente il piano B, in caso di un rialzo dei contagi, risulta insufficiente e molto blando.

A. Viola, solitamente molto prudente e aperturista, ha espresso tutti i timori su La Stampa (07.10.22) per l’assenza di un piano per l’inverno. Ovviamente il suo ragionamento coinvolge tutto il sistema-Italia, di cui la scuola rappresenta una parte significativa. Si legge: “Il rischio che corriamo, se non si interverrà immediatamente con una attenta pianificazione della lotta al Covid-19, aggiornata pe ril periodo autunnale e invernale è di ritrovarci nuovamente a inseguire il virus, senza possibilità di anticiparlo e argnare i danni”

Il copione si ripete per la crisi energetica

Passando alla nuova emergenza, rappresentata dal caro energia il canovaccio non cambia. E’ molto probabile che andremo incontro a un inverno molto duro. Vale anche per la scuola, anche se al momento si tende a non coinvolgerla nella crisi. Eppure, i sindaci preoccupati chiedono un miliardo di € per poter gestire la salita dei prezzi energetici. Si rischia la riduzione di alcuni servizi come le mense scolastiche, la riduzione dei tempi di accensione dei riscaldamenti. Al momento il Governo non risponde. Difficilmente arriveranno risposte, avendo un rapporto Debito/Pil, al 150%.

La situazione potrebbe risultare molto critica con la necessità di tenere le finestre aperte (unica soluzione anti Covid). Qualche comune tenta di ridurre il disagio in aula regalando ad esempio maglioni e sciarpe.

Concludendo: si rischia di ammalarsi maggiormente per l’influenza stagionale che per Covid.

Scuola, rischio alto per la mancanza di un piano per l'inverno

