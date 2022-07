dal blog di Gianfranco Scialpi, 2.7.2022.

Settembre 2022, la grande stampa inizia ad accorgersi dello stato di trascuratezza che circonda le scuole. Il riferimento è all’assenza dei sistemi di ricambio e ventilazione dell’aria

Settembre 2022, “le scuole trascurate”

Settembre 2022. Per gli operatori scolastici ormai è un certezza: le scuole inizieranno il nuovo anno scolastico presentandosi ancora una volta impreparate. Non per responsabilità dei singoli istituti e quindi dei Dirigenti scolastici, bensì per trascuratezza della politica.

Per mesi il mantra è stato: scuole aperte! Purtroppo lo slogan riguardava solo i cancelli. Entrando nelle aule tutto si presentava come prima, confermando che il tempo a scuola non esiste.

L’articolo di R. Burioni

Interessante che questo stato di abbandono e di trascuratezza venga rilevato e reso visibile dalla grande stampa. L’edizione odierna del quotidiano “la Repubblica” (2 luglio) ospita un interessante contributo di R. Burioni (“Covid, le scuole trascurate“). L’articolo conferma la situazione di quasi totale assenza dei sistemi di areazione e ventilazione nelle aule. La loro utilità è confermata dalla certezza che il virus si trasmette per via aerea. Il professore-medico elenca tutti i vantaggi derivanti dalla presenza dei suddetti dispositivi.

Conclude: “sarebbe davvero un peccato trovarci il prossimo anno a dovere imporre di nuovo il sacrificio della mascherina (o della didattica a distanza) ai nostri studenti, solo perché nei mesi precedenti si sono finanziati migliaia di cantieri per risparmiare energia nelle case e neanche uno per fare guadagnare cultura e salute a chi frequenta una scuola“.

Purtroppo sarà così, in assenza di linee guida che il Ministero della salute doveva emanare da marzo. E senza queste siamo fermi a “carissimo amico“.

