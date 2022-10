di Gianfranco Scialpi, Scuola in Forma, 23.10.2022.

Sistemi di ventilazione al posto dei nuovi banchi voluti, ma non ordinati, da Azzolina? Il report di un giornalista dichiara che si poteva.

Sistemi di ventilazione al posto dei banchi a rotelle e monoposto? Il report di un giornalista ipotizza il diverso percorso che poteva intraprendere Lucia Azzolina. Analizzando, però, il protocollo dei sistemi di areazione, si giunge alla conclusione che tutta l’operazione ha costi maggiori.

Sistemi di ventilazione al posto dei banchi a rotelle?

Sistemi di ventilazione. Alternativa ai banchi a rotelle e monoposto. È la prima volta che i dispositivi e gli arredi sono posti in relazione. Quasi mai le critiche ai nuovi banchi, hanno posto le alternative al loro acquisto. L’autore di questa interessante apertura è Luigi Monfredi, caporedattore redazione società di RaiNews24. “Secondo i dati di Anac e Governo, nel 2020 sono stati acquistati, per 324 milioni di euro, poco più di due milioni e mezzo di banchi, per poter distanziare gli alunni nelle aule: 434mila di questi erano, per l’appunto, a rotelle e di ultima generazione.

La restante parte, invece, era composta dai monoposto tradizionali. I calcoli si fanno da soli: i banchi a rotelle sono costati mediamente 270 euro l’uno, 95 quelli tradizionali; le aule servite (considerando una capienza media di 20 posti) sono state 126 mila, a fronte di 370mila classi nella scuola pubblica italiana, cioè solo una su quattro.

Inoltre, in moltissimi casi i banchi monoposto e a rotelle sono finiti nelle cantine delle scuole…La conclusione è che con i soldi investiti in quella che, ieri, doveva essere sembrata un’efficace soluzione per la sicurezza degli studenti e dei lavoratori della scuola, oggi appare come l’ennesimo spreco. Per di più in un momento di urgenza, e ancora di più considerando che il costo di un efficace sistema di aerazione, ventilazione e sanificazione, capace di abbattere del 99% di batteri e virus, si aggira tra i 200 e gli 800 euro a classe. Con 324 milioni il doppio delle aule, se non il triplo, sarebbero state dotate di tali strumentazioni d’avanguardia”.

Lo studio ‘dimentica’ le linee guida

Il report, innanzitutto, omette che gli ordinativi sono partiti dai Dirigenti scolastici. Pertanto, se i banchi innovativi (banchi a rotelle) sono stati accatastati, l’azione configura il reato di danno erariale.

Fatta questa premessa, l’attenzione del giornalista si limita all’acquisto dei sistemi di areazione e ventilazione, ignorando una serie di step a monte e a valle, come riportato dalle linee guida. Le azioni illustrate, ovviamente hanno dei costi. Quelle a monte prevedono il controllo della qualità dell’aria effettuato dall’ARPA che, però, in un comunicato successivo al 3 agosto (data di pubblicazione delle linee guida in Gazzetta Ufficiale) si è tirata fuori.

Comunque la raccolta dei dati sull’aria era propedeutica alla scelta tecnica dei dispositivi. A questo occorre aggiungere le operazioni successive e i relativi oneri derivanti dalla manutenzione, assistenza e dall’adeguamento della rete elettrica afferente ogni singolo Istituto scolastico. Questi step sono necessari e quasi tutti o in parte sono a carico degli Enti locali. Quindi i costi complessivi risulterebbero superiori a quelli per l’acquisto dei banchi monoposto e innovativi.

Sistemi di ventilazione, alternativi ai banchi anche a rotelle?

