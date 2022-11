Sostegno, i nuovi percorsi per entrare in ruolo

L’assunzione potrà avvenire in tutti gli ordini di scuola anche da queste nuove graduatorie aggiornate ogni due anni. Potranno partecipare alla procedura solo gli insegnanti che sono o saranno in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno (probabilmente chi prenderà il titolo del TFA di sostegno potrà iscriversi con riserva).

Il percorso

Sarà creta una graduatoria regionale per titoli (come per le GPS di prima fascia) che prevede l’assegnazione ad una scuola con un contratto di supplenza annuale fino al 31 agosto sulla base dei posti vacanti e disponibili dopo le ordinarie procedure di immissioni in ruolo.

Iper questi insegnanti è previsto un percorso che prevede:

un anno di formazione e prova con test finale

un prova disciplinare di idoneità con una commissione esterna nominata dall’USR

I docenti che alla fine di tale percorso supereranno positivamente itale saranno assunti a tempo indeterminato a decorrere dal primo settembre dell’anno successivo e saranno confermati in ruolo nella medesima scuola in cui hanno prestato servizio a tempo determinato.

I docenti designati da graduatoria dovranno scegliere tra posti su base regionale e non provinciale. Se dovessero rinunciare al posto a loro destinato dovrebbero perdere la possibilità di essere immessi in ruolo sul sostegno con questa procedura.