Sostegno superiori, serve il doppio canale

22.12.2024.

Graduatorie sostegno in ADSS: 23.491 docenti in attesa di nomina,

stop al concorso scuola e avvio del doppio canale di reclutamento

Sono 23.491 i docenti di sostegno in graduatoria ADSS ancora in attesa di nomina. Una serie di anomalie regionali denunciate dal collettivo Docenti di Sostegno Specializzati che chiede lo stop del concorso scuola 2024 e l’istituzione del doppio canale di reclutamento. E’ la situazione in cui versano molti docenti presenti nelle graduatorie di I fascia (GPS) aggiornati al 18 dicembre 2024. La loro reazione arriva dopo la notizia che il Ministro intende istituire altri 2mila posti sul sostegno per il 2026/27 in virtù di nuovi provvedimenti nell’ambito della Legge di Bilancio.

Il reclutamento dei docenti di sostegno Al momento la situazione sostegno racconta che in Italia, 44 province sono sature per il reclutamento dei docenti di sostegno. La situazione si concentra maggiormente al Sud, ma riguarda anche alcune aree del Centro e del Nord. Il risultato è che sul territorio nazionale si contano circa 23.500 docenti specializzati. Sono insegnanti che hanno perfezionato il percorso di specializzazione ma non sono stati chiamati dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la classe di concorso ADSS, relativa alla scuola secondaria di secondo grado. Una situazione che contrasta con quanto avviene nelle province non sature dove sono stati assegnati circa 10.000 incarichi di sostegno a docenti non specializzati. La distribuzione nazionale Insomma ci sono molti docenti specializzati, però distribuiti male sul territorio nazionale. Questi i docenti specializzati non ancora nominati: Nord : 1.454

: 1.454 Centro : 4.589

: 4.589 Sud : 11.611

: 11.611 Isole: 5.837 Il tfa A peggiorare la situazione l’arrivo di oltre 15.000 nuovi docenti specializzati sul sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, provenienti dal IX ciclo del Tirocinio Formativo Attivo (TFA). Poi ci sono gli idonei degli anni precedenti, senza contare quanto potrebbe accadere con i nuovi Corsi Indire, i cui numeri non sono ancora definiti. Il Comitato chiede di procedere subito con l’aumento dei 2mila posti e di assicurare l’accesso prioritario ai docenti specializzati, con un doppio canale di reclutamento tramite graduatorie concorsuali e GPS. Il tutto fermando i o almeno limitando i nuovi concorsi.

Sostegno superiori, serve il doppio canale

