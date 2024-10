di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 31.10.2024.

Il decreto scuola Dl 71/2024 – convertito in legge il 9 luglio – prevede, tra le altre cose, l’attivazione di percorsi alternativi per ottenere la specializzazione sul sostegno. Ci sono due percorsi attivati: uno riguarderà chi ha un titolo di specializzazione estero, l’altro chi ha tre anni di servizio sul sostegno negli ultimi cinque.

Quando si svolgerà?

C’è tempo per partire fino al 31 dicembre del 2025. I percorsi formativi possono essere organizzati da Indire, da sola o attraverso le università. Si potrà essere più chiari solo quando arriveranno i decreti applicativi. Ci potrebbero volere mesi per poter essere più chiari sui tempi di svolgimento.

Corso Indire, quanti CFU?

I percorsi dovranno essere di 30 CFU contro una durata prevista per il TFA di 60 crediti universatari.

Chi può partecipare al corso?

Possono partecipare a questi percorsi i docenti che hanno almeno tre anni di scuola su posto di sostegno tra gli ultimi cinque. Valgono sia le scuole statali che quelle paritarie, e valgono solo gli anni fatti nello stesso ordine di scuola. Se non ho il titolo valido per insegnare in un grado di scuola, non potrò accedere al corso.

Tfa estero, chi può partecipare?

Per poter partecipare al corso dovrò avere un titolo di specializzazione estero ed avere presentato domanda di riconoscimento al MIM. Chi si iscrive dovrà rinunciare ad ogni istanza di riconoscimento del titolo estero.

Cosa non sappiamo

Non sappiamo tantissime cose. Per esempio non sappiamo quanto costeranno questi percorsi, se saranno online o in presenza, quando si potrà presentare domanda. Per rispondere ad un certo numero di domande si aspetta la pubblicazione di un decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito.

