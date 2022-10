Spid gratuito a tutti i dipendenti pubblici

di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 21.10.2022.

Identità digitale gratuita per tutti i dipendenti pubblici ancora sprovvisti di Spid. Lo prevede l’accordo firmato tra il Dipartimento della Funzione pubblica e la società Lepida, grazie al quale ogni amministrazione potrà offrire ai propri dipendenti l’opportunità di ottenere velocemente e gratuitamente la propria identità Spid.

Ricordiamo che l’identità digitale ormai è necessaria per l’accesso a tanti servizi della PA, compresi i servizi dell’Istruzione.

Le amministrazioni pubbliche interessate dovranno richiedere all’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) una verifica preventiva dei propri sistemi di assegnazione e gestione delle credenziali rilasciate al personale e, in caso di esito positivo, ogni dipendente potrà usarle per richiedere a Lepida l’attivazione dello Spid, senza costi e senza ulteriori passaggi intermedi.

In virtù dell’accordo con il Dipartimento della Funzione pubblica, inoltre, la società Lepida metterà a disposizione delle amministrazioni pubbliche che ne faranno richiesta le risorse professionali e tecnologiche necessarie per garantire la piena realizzazione dell’iniziativa.

