Anticipo Contratto: spetta a tutti. L’assegno sarà riassorbito con l’applicazione del contratto.

Ci è giunta una segnalazione da un nostro lettore che l’Anticipo Contratto non è stato pagato con lo Stipendio di gennaio da parte di NoiPA.

Anticipo Contratto non pagato: ecco il cedolino NoiPA

Abbiamo chiesto al docente di trasmetterci, a prova di quanto affermato, uno screenshotdel cedolino di gennaio:

Dalle voci stipendiali possiamo notare che si tratta di un insegnante di religione di scuola secondaria (KR08) con ricostruzione di carriera.

Da una lettura veloce delle voci stipendiali possiamo notare che mancano non uno ma due assegni nella sezione “altri assegni”:

indennità vacanza contrattuale (codice NoiPA 119);

acconto contratto 2022-2024 (codice NoiPA 975);

E’ invece presente nel cedolino un assegno riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali (assegno personale pensionabile riassorbibile) ed è pertanto possibile che la mancata erogazione dell’indennità vacanza contrattuale e del relativo Acconto possa essere una scelta dell’amministrazione in quanto, una volta applicato il contratto 2022-2024, il dipendente dovrebbe andare a debito.

Consigliamo pertanto al nostro lettore a rivolgersi alla RTS della propria provincia per concordare la gestione dell’IVC e dell’anticipo del contratto.

Anticipo Contratto: spetta a tutti

L’anticipo del contratto spetta a tutti i dipendenti pubblici, contrattualizzati e non, vale a dire Scuola, Ministeri, Enti Locali, Sanità, Militari, ecc.

L’anticipazione era prevista dall’art. 1, commi 27, 28 e 29 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, rinnovo contratti pubblici, vale a dire la manovra finanziaria dello scorso anno che aveva stanziato i fondi per gli incrementi contrattuali del biennio 2022-2024.

L’assegno sarà riassorbito con l’applicazione del contratto

Trattandosi di un anticipo, è ovvio che la voce stipendiale dell’anticipo contratto, con il codice 975, al pari dell’Indennità vacanza contrattuale – codice 119 – sarà riassorbita non appena i contratti saranno rinnovati.

Come abbiamo più volte scritto, nel 2023 tutto l’anticipo relativo al 2024 era stato dato nel 2023, a dicembre.

Nello stesso tempo, la manovra di bilancio 2024, aveva stanziato per l’anno 2025 ben 5 miliardi di euro per il rinnovo dei contratti pubblici, risorse che vengono utilizzate, appunto, per finanziare l’anticipo erogato a Gennaio.

