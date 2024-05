Informazione scuola, 31.5.2024.

Vediamo le principali notizie sull’importo del cedolino di giugno 2024, tra tredicesime, decontribuzione e problematiche per precari e dipendenti in scadenza di contratto.

Importo cedolino giugno 2024 online – NoiPA ha avviato nei giorni scorsi l’emissione ordinaria degli stipendi di giugno 2024 per i quasi 3 milioni di dipendenti pubblici gestiti. Come ogni mese, sono diverse le novità introdotte e gli aspetti da tenere in considerazione per comprendere l’importo netto in busta paga.

Per i lavoratori con contratto in scadenza a fine mese, giugno potrebbe essere l’ultimo stipendio dell’anno, essendo la tredicesima maturata nel semestre pagata a dicembre. Resta però il nodo irrisolto delle ritenute per eventuali assenze da malattia o scioperi a giugno, che dovranno essere recuperate solo a dicembre.

Entro il 31 maggio sarà con ogni probabilità visibile online l’importo netto, che conterrà la decontribuzione introdotta dal Governo Meloni per redditi sotto i 2.692 euro, ad esclusione però degli ispettori del lavoro che a maggio hanno ricevuto arretrati.

Giugno sarà l’ultimo mese con trattenute di addizionali regionali e comunali per i precari della scuola, che a settembre avranno uno stipendio pieno senza queste detrazioni alla ripresa del servizio.

In sintesi, il cedolino di giugno 2024 presenta alcune peculiarità legate a tredicesime, decontribuzione e cadute contrattuali: vediamo nel dettaglio le principali novità introdotte da NoiPA per questo mese.