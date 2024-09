di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 17.9.2024.

Come ogni anno, il rapporto dell’OCSE Education at a Glance fa l’amaro confronto tra gli stipendi italiani e quelli degli altri paesi europei – qui trovate il link al rapporto in lingua inglese.

Germania prima

Come sempre il rapporto OCSE mette in evidenza le disparità di stipendio esistenti in Europa. La Germania si conferma al primo posto tra i grandi paesi europei, con una retribuzione lorda media annua di circa 49.000 euro, davanti a paesi come Francia (37.980 euro) e Spagna (33.390 euro). L’Italia continua ad essere sotto questi livelli con i 31.320 euro del 2023. L’aspetto peggiore è la sostanziale stabilità degli stipendi italiani che si confronta con il trend positivo registrato in altri paesi europei.

Per un confronto più completo vi rimandiamo alle due tabelle pubblicate nel nuovo rapporto Education at a glance, consultabili anche nel database Ocse (qui gli statutory salaries, qui gli actual salaries).

