Superiori, dieci anni di fuga dai professionali

Rispetto al 2014 sono crollate le iscrizioni all’Alberghiero, mentre cresce lo scientifico e regge il classico.



Ricomincia la scuola e per circa 500 mila studenti si tratterà del primo anno di superiori. Tra numerose tipologie di liceo, istituti tecnici e professionali, le alternative non mancano. Nonostante si parli spesso di “crisi” del liceo, questo è vero solo in parte. In realtà, rispetto a dieci anni fa, le iscrizioni sono in aumento e, anche se secondo il luogo comune sarebbe in atto una fuga dai classici, la flessione è più contenuta di quanto si potrebbe pensare. La vera crisi è soprattutto quella degli istituti professionali. Procediamo con ordine.

Nell’anno scolastico 2024-2025 oltre il 55% dei nuovi iscritti frequenterà un liceo, il 32% un istituto tecnico e circa il 13% un istituto professionale. Tra i licei, quello scientifico è sempre l’indirizzo più scelto: da circa il 26% del totale dei nuovi iscritti alle superiori se si considera nelle sue tre declinazioni (scientifico, opzione scienze applicate e sezione a indirizzo sportivo). Seguono il linguistico(8%) e il liceo delle scienze umane (7%), mentre il liceo classico è andato di poco sopra il 5% di preferenze, in leggera flessione rispetto all’anno precedente.