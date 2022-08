di Antonio Antonazzo, InfoDocenti.it, 31.8.2022.

“To be or not to be? That is the question”

Questo era il dubbio che attanagliava il personaggio di Amleto di fronte alla sua decisione di intervenire per vendicare la morte del padre per mano di suo zio Claudio.

Con le dovute proporzioni, un dilemma simile sta interessando il mondo della scuola in relazione alla possibilità di applicare l’ART 36 del CCNL (che consente a docenti già di ruolo di accettare un incarico di supplenza su altra classe di concorso o ordine di scuola) a chi è stato immesso in ruolo a partire dall’a.s. 2020/21, quindi soggetto al vincolo di permanenza pluriennale nella sede di titolarità.

La confusione è totale con applicazioni difformi da provincia a provincia.

Il tutto deriva da una norma di legge del 2019 (legge 159/19, Ministro Bussetti) che, per tutti i neo immessi in ruolo, ha introdotto il tanto discusso vincolo di permanenza nella sede di titolarità in nome del principio di continuità didattica.

Inizialmente il vincolo era quinquennale e veniva categoricamente stabilito che i futuri neo immessi in ruolo avrebbero dovuto rimanere nella sede loro assegnata per complessivi 5 anni prima di poter fare domanda di trasferimento di qualsiasi tipo.

In seguito alle proteste provenienti da tutto il mondo della scuola, il Parlamento è intervenuto varie volte per modificare questa norma; questi interventi però, sono sempre stati frutto di compromessi che, senza eliminare il principio di vincolo di permanenza, hanno modificato il testo di legge iniziale tramite emendamenti avulsi dal contesto, creando così quella confusione interpretativa cui oggi assistiamo.

Il testo completo della norma sul vincolo di permanenza ad oggi è il seguente:

ART 13 COMMA 5 DL59 2017 (CON MODIFICHE ART 19 COMMA 3 SEXIES DL 4/22 CONVERTITO IN LEGGE 25/22)

In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e all’articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.

Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo

Supplenze annuali: il dilemma dell’ART 36 CCNL 2007

