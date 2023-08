di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 24.8.2023.

Il funzionamento dell’algoritmo nello scorrimento delle graduatorie per l’attribuzione degli incarichi di supplenza (Nota).

La procedura informatizzata per il conferimento degli incarichi di supplenza per l’anno scolastico 2023/24 sta per essere avviata (in alcuni Uffici Scolastici si è già partiti).

Come funzionerà l’algoritmo e quali saranno i criteri che verranno utilizzati per l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato? L’Ufficio Scolastico di Cuneo, che ha già provveduto a pubblicare il primo bollettino relativo alle nomine, ha risposto ad alcuni interrogativi dei docenti, tramite la pubblicazione di un’apposita Nota.

Supplenze da GAE e da GPS 2023/24, il funzionamento dell’algoritmo

L’Ufficio Scolastico di Cuneo, proprio in seguito a numerosi reclami pervenuti, ha provveduto a chiarire alcuni aspetti riguardanti il funzionamento dell’algoritmo nell’attribuzione degli incarichi di supplenza. In particolar modo, ha spiegato il perché di una nomina attribuita a un docente con punteggio notevolmente più basso o posizione inferiore e il perché di una nomina diversa da quella prospettata dall’aspirante.

Nomina attribuita a un docente con punteggio notevolmente più basso o posizione inferiore

Per quanto riguarda l’attribuzione di un incarico a un aspirante con punteggio più basso, l’AT di Cuneo precisa che i candidati in posizione inferiore beneficiano di una precedenza di cui alla Legge n. 104/1992. Vi è poi il caso invece dei candidati “riservisti”, ossia beneficiari della Legge n. 68/1999, a cui spetta un posto intero ciascuno, avendo riguardo alla metà dei posti messi a disposizione per le supplenze. I diritti di precedenza e di riserva non possono essere diffusi in rispetto della normativa vigente sulla privacy: è quindi spiegata la presenza degli asterischi accanto ai nominativi negli elenchi pubblicati.

Attribuzione di una nomina diversa da quella prospettata dall’aspirante

In merito al caso riguardante l’attribuzione di una nomina diversa da quella prospettata dall’aspirante, la motivazione è da ricercarsi nella modalità di espressione delle preferenze nell’istanza prodotta dal candidato. Il sistema informativo infatti, arrivato alla posizione del candidato “X”, se non individua fra le preferenze espresse da quel candidato le sedi lasciate libere dai candidati che lo precedono per punteggio, preferenza, riserva o precedenza, l’aspirante viene considerato rinunciatario per quella classe di concorso e non potrà più ricevere nomina da GPS per quella specifica c.d.c. per l’intero anno scolastico (art. 12 c. 4 OM 112/2022).

In nessun caso l’Ufficio può sostituire le preferenze frutto di un errore nella compilazione della domanda da parte di un candidato che ha richiesto una scuola o una tipologia di posto diversa, tenuto conto del principio di autoresponsabilità nella compilazione della domanda. Per il turno di nomine effettuato in data 22 agosto 2023 e a valere per i successivi, l’Ufficio Scolastico di Cuneo precisa che, in applicazione dell’articolo 12 comma 10 dell’O.M. 112/22, “l’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento”. A questo indirizzo, è possibile consultare il testo integrale della Nota pubblicata dall’Ufficio Scolastico di Cuneo.

