di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 15.11.2023.

Tra le richieste presentate al MIM Gilda Insegnanti propone l’inserimento di una modalità di ripescaggio per evitare i ‘danni’ dell’algoritmo.

Anche quest’anno, come risaputo, si è registrato un malcontento generale nei confronti della procedura informatizzata di attribuzione delle supplenze da Gps. A fare ‘danni’ è stato ancora una volta l’odiato algoritmo. E, a quanto pare, anche per il futuro, non si assisterà ad un ritorno alle nomine in presenza come vorrebbe la maggior parte degli aspiranti. Al massimo ci possiamo aspettare migliorie e implementazioni, oltre ad un’eventuale pubblicazione di tutte le disponibilità di posti prima dell’inoltro dell’istanza delle 150 preferenze. Su questi punti le varie sigle sindacali stanno già facendo pressioni in vista dell’aggiornamento delle Gps. Gilda Insegnanti ha anche proposto l’introduzione di una sorta di ripescaggio in caso di disponibilità sopraggiunte, in modo da permettere anche ai docenti scavalcati e collocati in posizione più alta in graduatoria di ottenere una nomina.

Giannini (Gilda Insegnanti Latina): “Tutelare la meritocrazia”

“Graduatorie gremite con docenti che aspirano a una nomina che non arriva per carenza di posti o a causa dell’informatizzazione del sistema di assunzione”. Questo è quanto denunciato da Gilda Insegnanti di Latina. Ad intervenire sulla problematica è stata la coordinatrice provinciale del sindacato, Patrizia Giovannini, che ad Orizzonte Scuola ha spiegato: “Da una parte abbiamo graduatorie piene con docenti inoccupati nonostante titoli e anni di servizio; dall’altra classi di concorso, come informatica, in cui rimangono posti vacanti per graduatorie esaurite. In questi ultimi casi si arriva addirittura all’assunzione di docenti privi di titoli ed esperienza.”

E poi c’è l’ormai noto problema dei docenti posizionati in cima alle graduatorie ma scavalcati da colleghi meno titolati e con un minor punteggio a causa del sistema di nomina tramite algoritmo. Giannini ha sottolineato le criticità in particolare della provincia di Latina ma che possiamo estendere anche ad altre province in cui si è verificato lo stesso problema. Come Gilda Insegnanti, al riguardo, sono state fatte al Ministero precise richieste: “Abbiamo ancora in piedi ricorsi a tutela dei diritti di graduatoria e del principio di meritocrazia. Come Gilda abbiamo chiesto di inserire nel sistema il ripescaggio, soprattutto per le cattedre disponibili che compaiono sempre tardivamente. In tal senso la provincia di Latina presenta maggiori criticità rispetto alle altre province del Lazio poiché al primo turno di nomina sono sempre disponibili solo le cattedre collocate nelle isole, dunque più disagevoli”.

La sindacalista ha infine aggiunto: “Abbiamo chiesto di accelerare la tempistica per l’aggiornamento delle graduatorie provinciali senza attendere l’approvazione del nuovo regolamento sulle supplenze. Un regolamento che contestiamo anche nel merito e per il quale è stata chiesta e accolta una revisione. Resta ancora la necessità di rivedere alcuni punti dell’ordinanza ministeriale n.112 del 6 maggio 2022 che dovrebbe consentire il rinnovo delle Gps. Su entrambi gli aspetti il Ministero ha dimostrato un’apertura, mentre sembrerebbe esclusa la possibilità di tornare alle convocazioni in presenza.”

