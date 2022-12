La domanda di Messa a Disposizione, più conosciuta con l’acronimo MAD, è una candidatura spontanea presentata dall’aspirante supplente, docente o ATA, direttamente alla scuola, senza passare dalle graduatorie.

La domanda può essere presentata in qualunque periodo dell’anno, anche se alcuni istituti stabiliscono un periodo preciso entro il quale inviare l’istanza. Per questa ragione è consigliabile consultare i siti scolastici delle singole scuole in cui si vuole presentare domanda, anche per verificare le modalità di inoltro.

La domanda di messa a disposizione ha validità per tutto l’anno scolastico entro il quale ci si candida. L’istituto che ricevesse la disponibilità di un candidato potrà farvi ricorso in qualsiasi momento dell’anno scolastico in corso.

In linea generale, bisogna tenere conto che in autunno si presentano le domande per le cattedre vacanti negli istituti durante l’anno scolastico; e in primavera ci si può candidare per eventuali corsi estivi. Ma è comunque possibile presentare una MAD in qualunque periodo dell’anno scolastico.

In sintesi, la MAD ha una scadenza? NO. Ma, come già detto, è bene sapere che le scuole potrebbero stabilire delle scadenze per loro regolamento interno, così da raccogliere le candidature tutte insieme e stilare gli elenchi degli aspiranti senza doverli riaggiornare in ogni momento.

