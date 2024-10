Tfa Sostegno 2025, preselettiva in primavera?

di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 20.10.2024.

Ecco come arrivare preparati.

Il TFA Sostegno 2025 potrebbe iniziare con le prove preselettive in primavera, offrendo ai candidati la possibilità di accedere al corso di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità. Per arrivare preparati, è essenziale iniziare a studiare con anticipo.

Tfa Sostegno, quesiti prova preselettiva

Le prove della preselettiva del TFA Sostegno riguarderanno le seguenti tematiche: competenze linguistiche e comprensione del testo, competenze socio-psico-pedagogiche e didattiche, competenze su empatia e intelligenza emotiva, competenze su creatività e su pensiero divergente, competenze organizzative in riferimento all’organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l’autonomia scolastica.

Le prove, di solito, si svolgono in primavera o a ridosso dell’estate: a dare informazioni più precise sarà una nota, come ogni anno.

Prova preselettiva Tfa Sostegno, quali tematiche?

Le prove riguarderanno le seguenti tematiche: competenze linguistiche e comprensione del testo, competenze socio-psico-pedagogiche e didattiche, competenze su empatia e intelligenza emotiva, competenze su creatività e su pensiero divergente, competenze organizzative in riferimento all’organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l’autonomia scolastica.

Cosa deve fare un docente di sostegno?

Prepararsi in anticipo è essenziale per affrontare con sicurezza le sfide delle prove. I corsi di preparazione permettono di acquisire le competenze necessarie e di familiarizzare con le tipologie di domande, aumentando così le possibilità di successo.

Investire tempo nella preparazione strutturata non solo aumenta le probabilità di superare la prova, ma consente anche di sviluppare una maggiore consapevolezza delle responsabilità legate al ruolo di insegnante di sostegno. In un contesto di crescente attenzione alla didattica inclusiva, essere preparati fa la differenza.

Il percorso formativo per la preparazione all’accesso al TFA Sostegno è progettato per offrire ai candidati una preparazione completa e articolata. E’ suddiviso in moduli specifici, che consentono un approccio graduale e strutturato, con l’obiettivo di preparare i candidati ad affrontare con successo il test preliminare e le successive fasi del processo di selezione.

Gli obiettivi del corso

Fornire gli strumenti teorici e pratici per affrontare le diverse tipologie di quesiti.

Sviluppare strategie per migliorare la comprensione del testo e risolvere quesiti complessi.

Potenziare le conoscenze socio-psico-pedagogiche e didattiche più funzionali all’inclusione scolastica.

Promuovere lo sviluppo di conoscenze sull’educazione socioemotiva, l’empatia e il pensiero creativo nel contesto educativo.

Offrire conoscenze approfondite sull’organizzazione scolastica e gli aspetti giuridici, per una gestione ottimale del ruolo di docente di sostegno.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tfa Sostegno 2025, preselettiva in primavera?

ultima modifica: da