Come prepararsi per il Tfa sostegno 2024: dopo il decreto del Mur saranno le singole università a disporre le domande della preselettiva, della prova scritta e l’orale e a definire le tempistiche.

C’è grande attesa per il bando del IX ciclo del Tfa sostegno 2024 che ormai dovrebbe arrivare in primavera. Intanto gli aspiranti insegnanti, diplomati e laureati che vogliono tentare l’accesso al corso di specializzazione per diventare docenti di sostegno inserendosi nella prima fascia delle Gps, possono cominciare a prepararsi almeno per l’eventuale preselettiva e la successiva prova scritta. La terza prova, qualora si superino gli scritti, è l’orale.

Con una nota il ministero dell’Università e della Ricerca, sul finire del 2023, aveva invitato gli atenei italiani che attiveranno i corsi del Tfa sostegno IX ciclo, a comunicare il proprio potenziale formativo entro 22 gennaio 2024.

Non è ancora chiaro quanti saranno i posti dell’ultimo ciclo di Tfa a oggi autorizzato e per questo occorre attendere il decreto ministeriale propedeutico ai bandi delle singole università con le tempistiche e la ripartizione dei posti.

Le procedure dovrebbero prendere il via in primavera, come è sempre accaduto, sebbene nel 2023 vi sia stato uno slittamento delle procedure. Vediamo intanto come prepararsi per l’accesso al Tfa sostegno IX ciclo in attesa dei bandi dei singoli atenei.

Tfa sostegno IX ciclo 2024: come prepararsi alla preselettiva e alla prova scritta

Per entrare al corso di specializzazione per il sostegno, il IX ciclo 2024 occorrerà, come avvenuto per i precedenti, superare una prova preselettiva per accedere a una successiva prova scritta e, se superata anche questa, alla prova orale.

La prova preselettiva è prevista solo qualora il numero dei candidati sia quattro volte superiore al numero dei posti messi a bando quindi non è detto che si debba sostenere; in ogni caso è bene prepararsi. Sono gli atenei a pubblicare i bandi e a definire le prove sebbene le date della preselettiva siano indicate direttamente dal ministero. La preselettiva è dunque unica e nazionale, ma sono gli atenei a strutturarla anche se gli argomenti sono comuni a tutte le università.

La preselettiva, stando a quanto accaduto lo scorso anno e negli anni precedenti, dovrebbe consistere in 60 quesiti con 5 opzioni di risposta, fra le quali solo una è quella esatta e nel dettaglio:

40 quesiti per verificare le competenze socio-psico-pedagogiche (distinte per grado);

per verificare le competenze socio-psico-pedagogiche (distinte per grado); 20 quesiti per le competenze linguistiche e la comprensione del testo.

La prova è superata con un punteggio minimo di 21/30. La prova scritta consiste, invece, in domande aperte sugli argomenti di ambito socio-psico-pedagogico della preselettiva. Sono gli atenei a strutturare la prova scritta e a loro discrezione possono optare per una, due o anche tre domande aperte. La prova orale, cui accedono coloro che superano la prova scritta con un minimo di 21/30, verte al solito sugli stessi argomenti della prova scritta e la commissione può anche porre ai candidati domande sull’esperienza personale a scuola, per chi già insegna, o sulle aspirazioni personali e la motivazione che sottende alla scelta del percorso di specializzazione per diventare insegnante di sostegno.

Per prepararsi alle prove del Tfa sostegno IX ciclo i candidati possono iniziare a studiare su uno dei manuali disponibili in commercio approfondendo con materiale reperibile su internet, specie per quanto concerne la più recente normativa scolastica. È possibile anche acquistare un corso di formazione tra quelli presenti sul web, spesso abbastanza onerosi e proposti anche dai sindacati. Quello che ci sentiamo di consigliare e di esercitarsi con le simulazioni dei quiz per la prova preselettiva che rappresenta il primo grande ostacolo da superare.

Esistono sul web numerose piattaforme che propongono simulazioni per la preselettiva del Tfa sostegno e che sono completamente gratuite. Non esiste per le prove del Tfa sostegno una banca dati aperta per i candidati aspiranti docenti. Se non sono ancora disponibili in commercio i manuali per il IX ciclo del Tfa sostegno 2024, è possibile prepararsi con quelli del ciclo precedente.

Tfa sostegno IX ciclo 2024: tempistiche

Non conosciamo le tempistiche precise per l’avvio del IX ciclo del Tfa sostegno, ma possiamo tentare delle ipotesi guardando a quanto accaduto negli anni precedenti. Il decreto del Mur con la ripartizione dei posti e le date della preselettiva potrebbe essere pubblicato in primavera, orientativamente a maggiose guardiamo il 2022. Se invece pensiamo all’VIII ciclo gli aspiranti hanno dovuto attendere giugno con la preselettiva che si è tenuta nei primi giorni di luglio. Se il decreto che anticipa i bandi degli atenei dovesse uscire tra aprile e maggio 2024 è probabile che la preselettiva si tenga a giugno.

A questo punto è possibile attendersi la prova scritta a luglio e la seguente prova orale. In alcuni casi, e questo è accaduto nel 2024, le prove scritte potrebbero slittare ad agosto e i colloqui orali a settembre.

In ogni caso il corso del IX ciclo della specializzazione per il sostegno dovrà prendere il via entro il mese di ottobre 2024 dovendosi concludere entro il 30 giugno 2025 dando la possibilità ai corsisti di svolgere il tirocinio diretto nelle scuole in non meno di 5 mesi. Per conferme e dettagli si attendono le indicazioni ministeriali.

Tfa sostegno IX ciclo 2024: come prepararsi in attesa del bando

