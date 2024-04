di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 2.4.2024.

La nota n° 583 del 29 marzo 2024, nel fare espresso riferimento al decreto ministeriale 92 del 2019 e al decreto interministeriale 7 agosto 2020, n. 90, specifica che le modalità di espletamento delle prove di accesso, sono organizzate e disciplinate dagli atenei con propri bandi.

Test preselettivo

Il test preselettivo, dalla durata di due ore, è costituito da 60 quesiti con cinque opzioni di risposta, di cui solo una corretta. La risposta corretta vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale O (zero) punti.

Argomenti delle prove

I test preselettivi sono volti a verificare le competenze:

• linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana;

• didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;

• su empatia e intelligenza emotiva;

• su creatività e pensiero divergente;

• su aspetti organizzativi e legislativi in relazione all’autonomia scolastica.

Quesiti sulla lingua italiana

Sulla comprensione dei testi in lingua italiana sono previsti 20 quesiti che pongono i candidati di fronte a una corretta interpretazione del brano, infatti, ogni brano è seguito da una serie di quesiti nei quali il candidato deve essere capace di saper distinguere i contenuti espliciti e i contenuti impliciti direttamente o indirettamente deducibili dal brano.

Quesiti sugli aspetti socio-psico-pedagogici e didattici

I restanti 40 quesiti saranno volti ad accertare le competenze dei candidati sugli aspetti socio-psico-pedagogici e didattici diversificati in relazione all’ordine e grado di scuola per il quali si è chiesto di partecipare e nello specifico su empatia e intelligenza emotiva, creatività e pensiero divergente e sull’organizzazione scolastica e sugli aspetti giuridici correlati all’autonomia delle singole istituzioni.

. . . . . . .

TFA Sostegno IX ciclo. Argomenti previsti nel test preselettivo

ultima modifica: da