11.4.2024.

In una nota inviata alle Università il 10 aprile, il MUR specifica che, per la scuola secondaria, non è più necessaria la certificazione dei 24 CFU di cui al D.M. n. 616/2017.

A seguito di una serie di pressioni da parte delle organizzazioni sindacali, con una nota ufficiale il MUR ha chiarito alle università che attivano i percorsi per il TFA che per accedere agli stessi non sono più necessari i 24 CFU. Pertanto ora è chiaro che si può partecipare ai percorsi di specializzazione per il sostegno nella scuola secondaria di I e II grado col solo con la laurea o del diploma per gli ITP, senza bisogno dei 24 CFU previsti dalla normativa precedente il DL 19/2024, né dell’abilitazione. Allegati Nota09-04-24_MUR-Uff-III_Accesso-progr_procedure_valutazione_titoli_studio.pdf

TFA sostegno IX ciclo: non più necessari i 24 CFU

