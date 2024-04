TFA sostegno IX ciclo: prove preselettive dal 7 al 10 maggio 2024, più di 32mila i posti disponibili. Il Ministero dell’Università ha autorizzato l’avvio, per l’anno accademico 2023/24, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado. I corsi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2025. Di seguito il calendario delle prove preselettive TFA Sostegno.

mattina del 7 maggio 2024: prove TFA Sostegno scuola dell’infanzia ;

; mattina del 8 maggio 2024: prove TFA Sostegno scuola primaria ;

; mattina del 9 maggio 2024 : prove TFA Sostegno scuola secondaria I grado ;

: ; mattina del 10 maggio 2024: prove TFA Sostegno scuola secondaria II grado.

I docenti con 3 anni di servizio accedono direttamente ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’università e della ricerca. Si tratta dei docenti del comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, così descritti:

“Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti ((della riserva di posti e con le modalità stabilite)) con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.”

I posti TFA Sostegno a disposizione sono oltre 32mila, per l’esattezza 32.317. Nel precedente anno accademico i posti a bando sono stati 29.061. Prevista anche per il IX ciclo la riserva della quota del 35% per gli insegnanti con almeno 36 mesi di servizio sul sostegno didattico negli ultimi cinque anni. La misura è stata stabilita di concerto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito (decreto interministeriale numero 549 del 29 marzo 2024). La novità più rilevante introdotta per questi docenti, è l’ammissione diretta al percorso formativo (le modalità sono indicate nell’allegato A dello stesso decreto interministeriale). Di seguito la tabella di distribuzione per grado di scuola e Università:

