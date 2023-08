di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 8.8.2023.

Qualche mese fa ho scritto il post TFS e TFR dipendenti pubblici, come funzionerà l’anticipo dell’INPS. Oggi ritorniamo sull’argomento per spiegare meglio come sia possibile ottenere questo anticipo.

Anticipo INPS: quali sono le condizioni

Come avevo scritto qualche mese fa, si può chiedere un anticipo di tutto o parte del TFR/TFS maturato all’INPS, pagando un tasso di interesse dell’1% (a cui bisognerà aggiungere uno 0,50% a titolo di rimborso spese forfettario).

La domanda per ottenere l’anticipo si deve inviare in modalità telematica attraverso il sito dell’INPS.

Ci vuole l’iscrizione alla Gestione unitaria delle Prestazioni Creditizie e sociali

Quello che pochi finora hanno spiegato bene, è che per fare la domanda bisogna avere mantenuto l’iscrizione alla Gestione unitaria delle Prestazioni Creditizie e sociali al momento della domanda di pensione all’INPS, come ha spiegato l’organizzazione con il messaggio 430 del 30 gennaio 2023: “L’anticipazione in questione può essere richiesta dai pensionati che hanno confermato l’adesione alla Gestione per il periodo di pensione, nonché dai cessati dal servizio senza diritto a pensione che, a seguito di un nuovo impiego, risultino iscritti alla Gestione, e qualora il TFR/TFS possa essere corrisposto“.

Ciò significa che dobbiamo prevedere il costo di 2-3 euro per tutto il periodo in cui saremmo in vita e percepiremo una pensione.

