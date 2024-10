Titoli di accesso, facciamo chiarezza

Obiettivo scuola, 2.10.2024.

Requisiti di accesso: come verificare la corrispondenza fra settori disciplinari del vecchio e del nuovo ordinamento. Chiarimenti.

La riforma delle classi di concorso DM 255/23 (per diverse classi di concorso) e DM 20 novembre 2023 (per A-26 e A-28) ha finalmente stabilito in modo inequivocabile l’applicabilità anche al comparto scuola delle equiparazioni previste dal Decreto Interministeriale 9 luglio 2009.

Ora, benché l’applicabilità di tali equiparazioni fosse già pacifica per i concorsi, non lo era invece per quanto riguarda la partecipazione a procedure paraconcorsuali (quali i percorsi abilitanti) e l’iscrizione nelle graduatorie per le supplenze (che non sono propriamente delle procedure concorsuali).

IL PROBLEMA DEI REQUISITI DI ACCESSO

Come anticipato, l’accesso alle classi di concorso può avvenire sulla base di un’equiparazione della laurea del vecchio ordinamento rispetto alla laurea magistrale, per le quali i requisiti sono espressi in termini di CFU e di settori disciplinari.

Per verificare il rispetto dei requisiti in termini di CFU richiesti occorre fare attenzione: nei vari certificati delle lauree del vecchio ordinamento gli esami non erano contraddistinti da CFU\settori disciplinari. Come fare quindi a verificare che, per esempio, un laureato in Filosofia vecchio ordinamento sia in possesso degli 84 CFU richiesti, distribuiti nei vari settori disciplinari del nuovo ordinamento?

Analogo problema si pone per i laureati in Scienze della comunicazione del vecchio ordinamento per i quali, la nuova tabella ministeriale richiede il possesso di 84 CFU anch’essi distribuiti nei vari settori disciplinari del nuovo ordinamento.

La soluzione ideale è quella di richiedere al proprio ateneo un certificato dal quale si evinca la corrispondenza degli esami sostenuti nella laurea v.o. con gli esami sostenuti nella laurea magistrale, certificato che ci risulta diverse università stanno rilasciando a richiesta degli interessati. Altre università invece sembra siano restie al rilascio di tali attestati.

In mancanza di uno specifico certificato, riteniamo che si possa comunque fare riferimento a quanto disposto dai decreti Ministeriali, come di seguito spiegato.

LA CORRISPONDENZA DEGLI ESAMI TRA VECCHIO E NUOVO ORDINAMENTO

Forse non molti sanno che anche per le lauree del vecchio ordinamento erano presenti dei settori disciplinari relativi ai vari esami sostenuti.

In particolare, questi sono stati da ultimo definiti dal decreto Ministeriale 23 giugno 1997 n. N. 152“Rideterminazione dei settori scientifico- disciplinari” nel cui allegato 1, sono riportati i settori disciplinari degli esami del vecchio ordinamento.

A titoli esemplificativo, ne riportiamo alcuni:

A01A LOGICA MATEMATICA

ISTITUZIONI DI LOGICA MATEMATICA

LOGICA MATEMATICA

TEORIA DEGLI INSIEMI

TEORIA DEI MODELLI

TEORIA DELLA RICORSIVITA’

L07A LINGUA E LETTERATURA LATINA

CULTURA DELL’ETA’ ROMANO-BARBARICA

DIDATTICA DEL LATINO

FILOLOGIA LATINA

GRAMMATICA LATINA

LETTERATURA LATINA

LINGUA LATINA

METRICA LATINA

STORIA DELLA LINGUA LATINA

STORIA DELLA RETORICA LATINA

L09H DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE

DIDATTICA DELLA LINGUA FRANCESE

DIDATTICA DELLA LINGUA INGLESE

DIDATTICA DELLA LINGUA ITALIANA

DIDATTICA DELLA LINGUA PORTOGHESE

DIDATTICA DELLA LINGUA RUSSA

DIDATTICA DELLA LINGUA SPAGNOLA

DIDATTICA DELLA LINGUA TEDESCA

DIDATTICA DELLE LINGUE STRANIERE MODERNE

GLOTTODIDATTICA

LINGUA DEI SEGNI LINGUISTICA

INFORMATICA

TEORIA E STORIA DELLA TRADUZIONE

M04X STORIA CONTEMPORANEA

DIDATTICA DELLA STORIA

METODOLOGIA DELLA RICERCA STORICA

STORIA CONTEMPORANEA

STORIA DEI MOVIMENTI E DEI PARTITI POLITICI

STORIA DEL GIORNALISMO

STORIA DEL LAVORO

STORIA DEL MEZZOGIORNO

STORIA DEL MOVIMENTO CONTADINO

STORIA DEL MOVIMENTO OPERAIO

STORIA DEL MOVIMENTO SINDACALE

STORIA DEL RISORGIMENTO

STORIA DELL’AGRICOLTURA

STORIA DELL’EBRAISMO

STORIA DELL’EUROPA O DI UNO STATO EUROPEO

STORIA DELL’INDUSTRIA

STORIA DELL’ITALIA CONTEMPORANEA

STORIA DELLA CITTA’ E DEL TERRITORIO

STORIA DELLA QUESTIONE MERIDIONALE

STORIA DELLA SANITA’ PUBBLICA

STORIA DELLA STORIOGRAFIA CONTEMPORANEA

STORIA DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA

STORIA DELLE DONNE

STORIA DELLO SPORT

STORIA DI UNA REGIONE ITALIANA (INCLUSIVA DI TUTTE LE STORIE REGIONALI)

STORIA MILITARE

Senonché, con il passaggio alle lauree del nuovo ordinamento, il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 “Settori scientifico-disciplinari”, ha definito poi la corrispondenza dei Precedenti settori rispetto agli attuali settori del nuovo ordinamento.

In particolare nell’allegato A, individua le corrispondenze fra i settori del vecchio e quelli del nuovo ordinamento. Così, a tiolo esemplificativo:

A01A LOGICA MATEMATICA —> MAT/01

L07A LINGUA E LETTERATURA LATINA —> L-FIL-LET/04

L09H DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE —> L-LIN/02

M04X STORIA CONTEMPORANEA —>M-STO/04

Ricordiamo inoltre che come indicato dallo stesso Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai fini dell’accesso alle classi di concorso, un esame annuale può essere considerato convenzionalmente pari a 12 CFU o CFA, mentre un esame semestrale con la dicitura 0,5 (1/2 annualità) può essere considerato pari a 6 CFU.

.

.

.

.

.

.

.

Titoli di accesso, facciamo chiarezza

ultima modifica: da