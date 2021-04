Vaccinati anche i docenti di altre regioni

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 7.4.2021.

E stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile l’Ordinanza del Commissario Francesco Paolo Figliuolo straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica covid-19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale Figliuolo. Con essa si che prescrive la vaccinazione anche ai lavoratori domiciliati fuori dalla regione di residenza.

L’ordinanza dispone che “in sede di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione da SARS-CoV-2 richiamato in premessa, ciascuna regione o provincia autonoma proceda alla vaccinazione non solo della popolazione ivi residente ma anche di quella domiciliata nel territorio regionale per motivi di lavoro, di assistenza familiare o per qualunque altro giustificato e comprovato motivo che imponga una presenza continuativa nella regione o provincia autonoma”.

Il personale scolastico che lavora fuori regione è legittimato a sottoporsi a vaccinazione nell’AULSS competente della provincia di domicilio.

