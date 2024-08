inviata da Aldo Biscontin, 15.8.2024

Valditara sembra seguire le indicazioni delle associazioni della dirigenza continuando a confondere la sfera della didattica e quella gestionale.

In una intervista su Orizzonte Scuola il Ministro Valditara ha promesso di intervenire a breve con lo specifico atto di indirizzo per il nuovo contratto scuola. Dire nuovo è un eufemismo, essendo di fatto un contratto relativo al triennio 2022-24, scaduto da tre anni. Calcolando la media dei 160 euro possiamo immaginare a regime un aumento netto di circa 100-120 euro. Ma tutto questo dipende dalla capienza di bilancio dedicato al contratto in presenza di possibili valorizzazioni delle funzioni intermedie, il cosiddetto “middle management” senza contare la capienza del MOF ancora da definire mediante contratto collettivo integrativo nazionale.

L’ammontare degli aumenti previsti è sicuramente inferiore alla perdita di potere d’acquisto derivato dall’inflazione degli ultimi anni. Alcuni calcolano che per un recupero dell’inflazione degli ultimi tre anni servano circa € 350. La fase attuale caratterizzata da restrizioni nel bilancio dello Stato che si scontrerà con l’attivazione del patto di stabilità (una sforbiciata di circa 10-12 miliardi annui) e quindi è molto difficile immaginare un ulteriore intervento a favore degli stipendi pubblici e in particolare del personale della scuola. Ricordiamo che il personale della scuola da sempre, anche per demerito dei sindacati confederali, soffre do una disparità di trattamento con altri dipendenti pubblici appartenenti a ministeri diversi che a parità di titolo di studio e funzioni hanno una maggiore retribuzione.

La filosofia che sta informando gli atti di indirizzo dei contratti del pubblico impiego da alcuni anni è quella di valorizzare alcune funzioni di natura gestionale-dirigenziale in un’ ottica prettamente aziendalista. Valditara sta seguendo tale impostazione. Ben venga la scomparsa del docente incentivato, introdotta dal Ministro Bianchi, ma preoccupa l’accento sul “middle management” richiesto in particolare dai dirigenti scolastici per far fronte alle complessità gestionali delle mega-scuole create dal dimensionamento delle istituzioni scolastiche.

E’ indubbio che gestire scuole molto grandi, con diversi indirizzi di studio e con una massa di personale e di studenti molto elevata comporta difficoltà oggettive ma bisogna considerare che tutto ciò è determinato da precise scelte politiche e corporative (volute dalle associazioni sindacali e professionali dei dirigenti che hanno sposato questa visione in cambio di aumenti stipendiali considerevoli).

Se l’attività gestionale delle scuole si è aggravata anche per demerito dell’autonomia scolastica di natura aziendalista non è giusto che la massa stipendiale che dovrebbe essere dedicata alla didattica e all’insegnamento sia dirottata verso funzioni gestionali-amministrative in capo alla dirigenza scolastica. In concreto si rischia di penalizzare chi sta in classe a favore da chi privilegia altre attività che poco hanno a poco a che fare con l’insegnamento (collaboratori del dirigente, progettisti creativi, progettisti del PNRR, organizzatori del PCTO, ecc.). Per fare chiarezza su tali diversità funzionali sarebbe meglio creare un fondo specifico per le attività gestionali separato dal Fondo delle Istituzioni Scolastiche e dal Mof che dovrebbero essere dedicati essenzialmente al miglioramento dell’offerta formativa e alla didattica in classe.

Sarebbe inoltre opportuno distinguere definitivamente quali sono le funzioni accessorie all’insegnamento, essenziali per il funzionamento dell’attività didattica, e quali sono invece strettamente legate alla sfera gestionale-amministrativa della scuola. Ad esempio la figura del coordinatore di classe è ormai fondamentale per il buon funzionamento della didattica a livello di consiglio di classe e sarebbe bene non confonderla con questioni gestionali (ad es. la tenuta delle assenze, dell’ organizzazione dei viaggi di istruzione, ecc.), Questa ed altre figure legate alla didattica dovrebbero essere espressione del Collegio dei Docenti e non espressione unilaterale delle decisioni della dirigenza che le utilizza per scaricare su di esse responsabilità e oneri di natura gestionale per competenze che spettano alla dirigenza scolastica. Meglio ancora sarebbe riconoscere contrattualmente queste figure legate alla didattica con tabelle retributive omogenee togliendo dalla discrezionalità della contrattazione di istituto il loro riconoscimento economico. Altra questione è trattare dei collaboratori della dirigenza che hanno un ruolo diverso da quello dell’insegnamento diretto.

Valditara sembra seguire le indicazioni delle associazioni della dirigenza continuando a confondere la sfera della didattica e quella gestionale con l'identificazione delle funzioni e dei ruoli operativi con provvedimenti unilaterali dei dirigenti scolastici in quanto "datori di lavoro e responsabili dell'organizzazione degli uffici". La scuola però non può e non deve essere confusa con altri segmenti della pubblica amministrazione in cui prevale la funzione impiegatizia e organizzativa. Insegnare è qualcosa di diverso e molti più complesso. Il rischio è che prenderà più soldi chi non insegna o insegna poco. Agli altri docenti rimarrebbe solo lo stipendio base integrato dalle elemosine del FIS. Confidiamo che ci sia una presa di coscienza di tale preoccupante deriva.

