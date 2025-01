Pubblicata l’Ordinanza Ministeriale che introduce modifiche al sistema di valutazione nella scuola primaria. Le nuove disposizioni entreranno in vigore già da quest’anno, “a partire dall’ultimo periodo in cui è suddiviso l’anno scolastico”.

Valutazione nella scuola primaria

Per la scuola primaria si adotterà un sistema basato su giudizi sintetici per ciascuna disciplina, compresa l’educazione civica. I giudizi, elencati in ordine decrescente, saranno i seguenti:

ottimo;

distinto;

buono;

discreto;

sufficiente;

non sufficiente.

Comportamento nella scuola primaria

Il giudizio sul comportamento verrà espresso collegialmente dal team docente e inserito nel documento di valutazione sotto forma di giudizio sintetico.

Applicazione delle nuove disposizioni

Le nuove modalità di valutazione saranno operative a partire dall’anno scolastico 2024/25.

Ecco i giudizi

Valutazione Primaria, l'ordinanza che introduce i giudizi sintetici

