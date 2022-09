«Numero spropositato di procedimenti disciplinari»

Nell’ordinanza il gip sottolinea «l’inclinazione dell’indagata a svolgere in modo arbitrario il ruolo di dirigente: da un lato imponeva agli insegnanti uno stringente rispetto delle regole che sovente è sfociato nel paradosso, come quando procedeva a contestazioni per ritardi di qualche min uto. Dall’altro si riteneva legibus soluta, legittimata a gestire in modo arbitrario il potere, rasentando sovente capricci che difficilmente possono accettarsi in un dirigente». Il giudice, in particolare, elenca «la gestione sconsiderata dei permessi di congedo, con rifiuti illegittimi» e l’instaurazione di «un umero spropositato di procedimenti disciplinari strumentalizzati al fine di piegare al suo volere gli insegnanti». Per il gip, inoltre, «l’origine delle vessazioni è da rintracciare nella personalità vendicativa e irascibile» dell’indagata «e non in una situazione accidentale e circoscritta che ha riguardato mil solo istituto Europa Unita. Ragion per cui è certo che, qualunque sia l’istituto scolastico ove costei opererà, si renderà autrice di nuove condotte illecite».