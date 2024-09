USR per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 19.9.2024.

A giorni sarà completata una nuova ricognizione delle necessità sul sostegno nel frattempo emerse. Ad oggi il sostegno ha 13.873 posti divisi tra 8016 su organico di diritto e 5767 su organico di fatto (posti in deroga).

Alla vigilia della nuova ricognizione relativa alle eventuali necessità di posti di sostegno per l’anno scolastico 2024-25 (delle ricognizioni vengono, infatti, effettuate anche dopo l’inizio della scuola per individuare eventuali ulteriori necessità), si trasmettono i dati relativi ai posti di sostegno previsti in organico, di diritto e di fatto, presenti alla data del 10 settembre 2024 nella dotazione delle Scuole della regione Veneto.

La tabella indica, inoltre, le nomine in ruolo o finalizzate al ruolo fatte per l’anno scolastico 2024/25. Vi sono, poi, i dati relativi alle prime operazioni di nomina fatte per le supplenze sul sostegno dagli Uffici di Ambito territoriale. Come si può vedere dalla tabella, attualmente sul sostegno sono presenti n. 13.873 posti. La loro copertura è in fase di svolgimento, in quanto occorre tener conto della capienza delle graduatorie relative e delle rinunce che pervengono dalle nomine da GPS e da graduatorie di Istituto, sicché alcuni posti finiscono per essere assegnati tramite interpelli man mano che gli insegnanti si rendono disponibili.

Per una lettura corretta della tabella, si tenga inoltre presente che i posti presenti in organico sono su fondo giallo, ma che tale numero non corrisponde alle disponibilità, perché vanno considerati i docenti già di ruolo. L’Ufficio scolastico regionale per il Veneto, anche per il tramite delle sue articolazioni territoriali, ha posto in essere le procedure necessarie alla copertura di tutti i posti e a breve dovrebbe essere completata la presa di servizio di tutti i docenti, anche ricorrendo al nuovo strumento introdotto quest’anno, ovvero l’interpello.

Veneto, 13.873 posti di insegnanti di sostegno per a.s. 2024-25

