Una docente, secondo quanto riportato da un comunicato del sindacato Gilda Insegnanti di Parma e Piacenza, sarebbe stata aggredita a colpi di zaino da uno studente. Tutto sarebbe avvenuto in un istituto superiore di Piacenza.

La Gilda degli Insegnanti ritiene non esaustiva la sola azione disciplinare nei confronti dell’autore dell’atto violento, aggredire le persone specialmente quando si tratta di pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni (tali sono i docenti della Scuola Statale) è un reato.

La denuncia della Gilda degli Insegnanti Parma e Piacenza

La Gilda degli Insegnanti di Parma e Piacenza sollecita l’Amministrazione scolastica ad informare, ove non fosse già avvenuto, con immediatezza la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Bologna, competente per il caso di specie in quanto si tratterebbe di un soggetto maggiore degli anni 14 e quindi imputabile seppur non ancora diciottenne.

Salvatore Pizzo, coordinatore della Gilda degli Insegnanti di Parma e Piacenza,ricorda che recentemente un caso simile è avvenuto in una scuola della provincia piacentina. Due genitori avrebbero minacciato pesantemente una professoressa che aveva osato redarguire una ragazzina (sul caso indaga la Procura) a cui sarebbe stata negata, secondo il sindacato, l’assistenza legale.

Docenti aggrediti difesi dall’Avvocatura di Stato

Con la nota del 17 febbraio 2023 a firma del Capo Dipartimento Carmela Palumbo sono state fornite le istruzioni pratiche per consentire al personale della scuola di chiedere (ed eventualmente ottenere) il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato nel caso in cui siano oggetto di episodi di violenza da parte di studenti o genitori.

La “notizia” è stata annunciata dal ministero dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara con un comunicato stampa. “Sarò sempre dalla parte degli insegnanti aggrediti. La nostra priorità è riportare responsabilità, serenità e rispetto nelle scuole”, ha scritto.

Violenza sui docenti, una presa a colpi di zaino da un alunno e un’altra minacciata da genitori dopo rimprovero: la denuncia

ultima modifica: da