di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 4.4.2024.

Ieri si è svolto un incontro tra le organizzazioni sindacali e il ministero dell’Istruzione sulle GPS nelle quali è stato illustrato l’OM che regolerà le graduatorie.

Tempistiche

A differenza di quello che si pensava prima della riunione la finestra di apertura delle GPS slitterà almeno a metà aprile, perché è richiesto un nuovo parere del CSPI. Questi tempi tecnici potrebbero portare ad una finestra di aggiornamento a cavallo delle festività 25 aprile-1 maggio (vedremo).

Gli abilitati esteri e i provvedimenti cautelari

Nell’ultima versione dell’OM, chi è in prima fascia con riserva (come gli abilitati all’estero), potrà comunque accedere alle supplenze.

Il servizio svolto dai diplomati magistrali – che sono stati oggetto di provvedimenti cautelari – sarà comunque valido ai fini del riconoscimento del punteggio nelle graduatorie.

Quanto valgono i titoli abilitanti?

Chi si trova in prima fascia per superamento di un concorso, oppure per il superamento di un corso abilitante, avrà comunque un punteggio di 24 punti – prima questa possibilità era stata ristretta a solo una parte degli abilitati o idonei di un concorso.

Che fine fanno le MAD?

L’OM prevede infine che se una scuola esaurisce le graduatorie da cui attingere per dare un posto di docente a tempo determinato, non debba ricorrere alle MAd ma ad un interpello sul proprio sito a cui potranno partecipare anche i docenti in GPS che non hanno ancora ottenuto un incarico.

Aggiornamento GPS, si va verso l’apertura da metà aprile

