InfoDocenti.it, 16.8.2023.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha emanato la nota n. 757 del 18 Maggio 2023 con la quale rende noto che il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha pubblicato una versione aggiornata del vademecum dal titolo “La scuola a prova di privacy” – trovate il link al vademecum ed alla nota in fondo a questo post.

Il contenuto della nota

Il nuovo documento di indirizzo affronta molteplici tematiche connesse con il trattamento dei dati personali nelle scuole. Come chiarito dalla stessa Autorità, obiettivo della nuova guida è quello di offrire alle Istituzioni scolastiche, al personale che in esse opera, alle famiglie e agli studenti un agile strumento per assicurare la più ampia protezione dei dati personali nel mondo della scuola.

Nella versione aggiornata del vademecum, che tiene conto delle modifiche introdotte dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e che attualizza e amplia i contenuti già presenti nel vademecum diffuso nel 2016, particolare attenzione è rivolta alle innovazioni normative e al corretto utilizzo delle nuove tecnologie, oggi sempre più presenti nella dimensione scolastica.

l documento, oltre a raccogliere i casi affrontati dal Garante con maggiore frequenza, offre numerosi elementi di riflessione e di approfondimento anche su alcuni preoccupanti fenomeni che possono coinvolgere i più giovani (come il cyberbullismo, il revenge porn e il sexting) e sulle buone prassi di educazione digitale (dallo sharenting, alla corretta gestione dei video e delle foto realizzate in occasione di feste e gite scolastiche).

A tal fine, si fa presente che il nuovo vademecum, che si invia anche in allegato, è disponibile nella pagina tematica del sito del Garante dedicata al mondo della scuola (www.gpdp.it/scuola).

Si coglie l’occasione per segnalare che, nella medesima pagina tematica, sono rinvenibili anche le slide dei seminari tenuti da diversi esponenti degli Uffici del Garante negli eventi a tema privacy organizzati nel corso di Fiera Didacta 2023 dalla Direzione Generale per la progettazione organizzativa, l’innovazione dei processi dell’amministrazione, la comunicazione e i contratti (Uffici Protezione dei dati personali del Ministero e Comunicazione Istituzionale).

