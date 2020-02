Anche in Veneto addio certificato medico a scuola per le assenze di 5 giorni

di Eu. B. Il Sole 24 Ore, 19.2.2020

Anche in Veneto scompare il certificato medico da portare dopo i cinque giorni di assenza a scuola per malattia. Per rientrare in classe basterà la semplice giustificazione accompagnata dalla dichiarazione di un genitore, in caso di malattia infettiva, di essersi attenuti alla prescrizioni del pediatra o dello specialista. A ricordarlo è una nota dell’Ufficio scolastico regionale.

Addio certificato medico

Come ricorda la circolare dell’Usr il Veneto è la decima regione che ha eliminato l’obbligo (con la legge regionale del 24 gennaio 2020) di certificato medico dopo un’assenza per la malattia. La stessa decisione negli anni scorsi era stata presa da: Friuli Venezia Giulia (2005), Liguria (2006), Piemonte (2008), Lombardia (2009), Umbria (2011), Provincia di Bolzano (2012), Emilia Romagna (2015), Lazio (2018) e Marche (2019).

Le istruzioni da seguire

L’Ufficio scolastico regionale ricorda che, qualora all’alunno venga diagnosticata una malattia infettiva (a prescindere che l’assenza duri più o meno di 5 giorni) bisogna attenersi comunque a quanto previsto da una circolare del ministero della Salute del 1998. In base alla quale i genitori devono «sempre rispettare quanto prescritto dal medico curante (periodo di allontanamento, contumacia, terapia). A sua volta quest’ultimo, in caso di malattie infettive e diffusive pericolose per la salute pubblica, deve notificare la malattia alla Asl.

Il rientro in classe

Per rientrare in classe – specifica la nota regionale – serve la semplice giustificazione. Ma le scuole dovrebbero preoccuparsi di inserire nel libretto uno spazio in cui la famiglia dichiari di essersi attenuta alla direttive del medico di famiglia. Discorso diverso invece per gli asili nido. Chi vuole chiedere una riduzione della retta per aver superato un certo numero di giorni di assenza deve prepararsi a presentare il certificato medico eventualmente chiesto dalla scuola.

