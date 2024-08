APP IO, come funziona? Ecco come ricevere notifiche per le immissioni in ruolo e le supplenze.

Un supporto molto importante per gli aspiranti docenti e non solo è l’App IO, che è diventata essenziale per la gestione delle operazioni relative non solo alle assunzioni a tempo indeterminato, ma anche alle nomine per incarichi temporanei da Gae e Gps.

Come Funziona l’App IO?

L’App IO permette agli insegnanti di ricevere notifiche riguardanti le nomine per le immissioni in ruolo e le supplenze, utilizzando il sistema delle Istanze Online. Per accedere a queste informazioni, gli utenti devono aprire l’app, selezionare la sezione ‘servizi’ e poi scegliere ‘Ministero dell’Istruzione e del Merito’. All’interno di questa sezione, il percorso specifico per le supplenze è denominato ‘INS – Informatizzazione nomine supplenze’. Questo percorso fornisce informazioni cruciali, come l’apertura delle Istanze Online, le scadenze per la compilazione e la pubblicazione dei risultati.

L’app invia una notifica all’utente ogni volta che viene assegnata una nomina da Gps o Gae, a condizione che l’utente abbia attivato la ricezione delle notifiche. Tuttavia, per essere sempre aggiornati, è essenziale consultare regolarmente il sito dell’ufficio scolastico provinciale di riferimento. L’App IO è concepita come un supporto aggiuntivo per facilitare l’accesso alle informazioni e aiutare gli aspiranti insegnanti a rimanere informati sulle opportunità di supplenza disponibili.

Vantaggi per i cittadini

La app IO permette ai cittadini di: ricevere tutti i messaggi della Pubblica Amministrazione sul proprio smartphone, personalizzati, con la possibilità di gestirli in un archivio;

sul proprio smartphone, personalizzati, con la possibilità di gestirli in un archivio; gestire i propri contatti di recapito da un unico punto, con la facoltà di scegliere in ogni momento da quali servizi farsi contattare;

da un unico punto, con la facoltà di scegliere in ogni momento da quali servizi farsi contattare; essere sempre aggiornati sulle scadenze e gestire gli avvisi in modalità “integrata” (aggiungendo i promemoria nel proprio calendario personale con un clic);

sulle scadenze e gestire gli avvisi in modalità “integrata” (aggiungendo i promemoria nel proprio calendario personale con un clic); ricevere avvisi di pagamento , con la possibilità di pagare servizi e tributi dalla app in pochi secondi;

, con la possibilità di pagare servizi e tributi dalla app in pochi secondi; effettuare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione attraverso pagoPA, in perfetta sicurezza e con diversi metodi di pagamento supportati (carte di credito, bancomat, PayPal, ecc.);

attraverso pagoPA, in perfetta sicurezza e con diversi metodi di pagamento supportati (carte di credito, bancomat, PayPal, ecc.); portare sempre con sé lo storico delle operazioni e le relative ricevute di pagamento;

e le relative ricevute di pagamento; ricevere e conservare documenti , ricevute, certificati direttamente nel proprio smartphone e condividerli con un ufficio pubblico in pochi clic;

, ricevute, certificati direttamente nel proprio smartphone e condividerli con un ufficio pubblico in pochi clic; eleggere direttamente dalla app il proprio domicilio digitale (ad esempio per ricevere le raccomandate a valore legale presso un indirizzo PEC);

(ad esempio per ricevere le raccomandate a valore legale presso un indirizzo PEC); richiedere bonus e sconti, legati a iniziative o programmi specifici. La app permette inoltre ai cittadini una maggiore conoscenza dei servizi, con una riduzione drastica della burocrazia. Inoltre in molti casi IO permette un risparmio alla Pubblica Amministrazione, che può tradursi in un costo minore per i cittadini per la fruizione dei servizi. Come si scarica l’APP iO L’applicazione iO si scarica attraverso gli store online per Android e Apple, direttamente sul cellulare. Di seguito i passaggi da seguire dopo averla scaricata: Registrazione: compilare i dati richiesti e indicare la modalità di accesso (Spid oppure CIE) Scegliere un pin e per chi lo preferisce c’è la possibilità di registrare la propria impronta digitale (decisamente formula più comoda). Per accedere chiederà l’identificazione tramite pin o impronta digitale. Per motivi di sicurezza, ogni 30 giorni l’App IO chiede un nuovo login tramite SPID o CIE, per cui è bene avere le modalità di accesso sempre a portata di man . . . . . . .

APP IO, come funziona?

