Benvenute al nord, maestre

TuttoscuolaNews, n. 1107 del 18.12.2023.

Cercasi maestre, ma solo al nord.

Nei concorsi della scuola appena banditi dal Ministero dell’istruzione cinque posti di scuola primaria su sei (l’83%) sono al nord, benché lì vi siano solo il 43% delle classi.

Se i docenti precari fossero per la maggior parte settentrionali, si accaparrerebbero gran parte dei posti. Ma non è così. Si può stimare che almeno due terzi siano residenti nel Mezzogiorno e che molti di loro, data la carenza di posti al sud concorreranno su posti al nord.

E’ quindi inevitabile che si verificherà un flusso migratorio record: di andata (per entrare in ruolo sui posti del nord attraverso i concorsi) e, tra un po’, di ritorno (per tornare a casa dopo almeno un triennio attraverso la mobilità per trasferimento).

Una grande migrazione quasi esclusivamente al femminile, in quanto il 96% dei docenti della scuola primaria sono maestre.

D’altronde al sud per motivi sociali il pubblico impiego in generale e la scuola in particolare rappresentano, soprattutto per le donne, opzioni inevitabilmente prioritarie. In poche però trovano il posto vicino casa, sono così costrette a emigrare – spesso lasciando la famiglia – per uno stipendio purtroppo insufficiente a contemperare i costi di trasferta con un tenore di vita accettabile. E allora la spinta a tornare verso casa appena si può è per tanti (tante, soprattutto) ineluttabile.

E il carosello sulle cattedre, specie del nord, continua. Con buona pace della continuità didattica.

Una lettura approfondita dei dati relativi ai posti dei concorsi PNRR banditi la settimana scorsa – che Tuttoscuola ha fatto – consente di rilevare soprattutto conferme di un fenomeno consolidato con risvolti sociali che attraversano tutto il sistema scolastico.

Estendendo l’analisi a tutti i gradi di scuola, quasi due terzi (esattamente 64,6%) dei 30.216 posti messi a concorso si trovano nelle regioni settentrionali, mentre meno di un quinto dei posti (19,1%) si trova nelle regioni del Mezzogiorno.

Nel dettaglio per settori al nord i posti per la primaria sono addirittura l’82,6%, per la secondaria di I grado il 64,7%, per l’infanzia il 54,5% e per la secondaria di II grado il 54%.

Come si vede, pur con qualche variazione tra i settori, si conferma ancora una volta una rilevante situazione di posti vacanti al nord da ricoprire con concorsi, mentre nel Mezzogiorno il fabbisogno di posti da ricoprire con concorso è notevolmente ridotto.

È bene precisare che, secondo i dati ufficiali riportati nel focus ministeriale di avvio dell’anno scolastico 2023-24, i posti in organico nelle due aree sono sostanzialmente uguali: 352.079 posti, pari al 40% del totale nazionale, al Nord, 346.841 posti, pari al 39,5%, nel Mezzogiorno.

La maggior parte dei posti dell’organico nelle regioni del Mezzogiorno è satura, in quanto occupato da docenti titolari; al Nord invece la situazione è opposta, con molti posti privi di titolare.

La ragione di questo squilibrio è nota: nelle regioni settentrionali molti docenti provengono dal sud e, appena possono, ritornano nei territori di origine.

Il mondo politico e istituzionale assiste, indifferente o rassegnato, a questa situazione.

È possibile trovare soluzioni per invertire la rotta? Ne guadagnerebbe certamente la qualità del sistema.