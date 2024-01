“Nel periodo 2011-202 – spiega Livi Bacci – la popolazione del Mezzogiorno è diminuita del 5,2%, scomponibile in -4% per i “centri” e -7,3% per il totale delle “aree interne”. Tra queste ultime c’è un evidente gradiente strutturale, legato all’isolamento: la diminuzione è maggiore per le zone “ultraperiferiche” (-11,7%), e minore per quelle periferiche (-8,7%) e per quelle intermedie (-5,8%). È tuttavia sintomatico che anche le aree centrali, provviste dei servizi essenziali, abbiano cessato di essere attrattive, e perdano popolazione”.

E conclude: “Oramai anche il Mezzogiorno fa parte della ‘società dei seniores’ che caratterizzerà il prossimo mezzo secolo, e che sollecita una rivoluzione culturale, politica e sociale nel nostro modo di guardare al futuro”.

La sensazione è che le misure messe in atto dal Ministero dell’Istruzione per le scuole del sud siano soltanto un pannicello caldo che certamente può essere utile ma non potrà essere in alcun modo risolutivo di una situazione che avrebbe bisogno di ben altri macro-interventi di sistema.

Gli stessi sindacati sembrano interessati solo marginalmente e non paiono completamente consapevoli delle conseguenze disastrose che il calo demografico potrebbe avere nei prossimi decenni.

Nell’ipotesi migliore potremmo avere un incremento considerevole delle aree interne e un cambiamento strutturale della popolazione delle aree metropolitane, con un numero sempre maggiore di stranieri.