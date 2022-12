di Guido Ferrario, InfoDocenti.it, 5.12.2022.

Sta per essere modificato il DPR 62 del 2013 noto come Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Nel consiglio dei ministri del 1 Dicembre 2022 sono state approvate importanti modifiche, proposte dal ministro Zangrillo.

I cambiamenti previsti in parte si adeguano a norme in vigore, in parte introducono novità significative.

Per i dirigenti è chiarito che si devono attenere ai “canoni della condotta interna ed esterna in termini di integrità, imparzialità, buona fede e correttezza, parità di trattamento, equità, inclusione e ragionevolezza e si prevede il dovere dei dirigenti di cura e formazione dei collaboratori” .

I dirigenti inoltre dovranno preoccuparsi del benessere dei dipendenti, delle opportunità di crescita, delle possibilità di formazione e dovranno favorire un clima di collaborazione

Particolare attenzione sarà data a comportamenti obbligatori che portino al risparmio energetico ed idrico, oltre che al riciclo dei rifiuti. Sarà vietata ogni forma di discriminazione per le condizioni personali dei dipendenti tra le quali quelle legate a differenze di genere, di età, orientamento sessuale, etnia e religione. Ogni dipendente sarà tenuto al rispetto della personalità, della dignità e dell’integrità fisica e psichica degli altri dipendenti.

L’amministrazione potrà, nel rispetto della privacy dei dipendenti, effettuare accertamenti sul corretto utilizzo dei sistemi informatici.

Tra le novità più controverse c’è anche una regolamentazione dei comportamenti sui social.

Saranno vietati post o video dei dipendenti che vadano a “ledere il prestigio o l’immagine delle amministrazione”, che potrà dotarsi anche di un regolamento interno.

Cambia il codice di comportamento per gli statali

