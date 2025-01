Il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Vito Carlo Castellana, intervistato a Il Timone su Giornale Radio, ha espresso perplessità sulle nuove indicazioni nazionali anticipate dal Ministro Valditara, definendole un semplice “annuncio, quasi uno spot”.

Castellana ha sottolineato come, in regime di autonomia scolastica, le indicazioni non abbiano la stessa forza dei programmi ministeriali del passato. Pur riconoscendo alcuni aspetti positivi, come il ritorno alla distinzione tra storia e geografia, il sindacalista ha sollevato dubbi sull’effettiva attuazione di queste proposte, chiedendosi se si tornerà alle quattro ore settimanali complessive per le due discipline.

Critiche sono state mosse anche all’introduzione del latino, che per Castellana rischia di diventare uno “strumento di selezione delle classi”, creando una divisione tra studenti di serie A e di serie B. Il coordinatore si interroga, inoltre, sulle modalità di insegnamento: “Chi insegnerà questa materia? Con un organico aggiuntivo? O con i già risicati fondi di istituto?”. Per Castellana, se l’introduzione del latino sarà facoltativa e affidata all’autonomia delle scuole, si tratterà di una proposta vuota. Perplessità anche sull’indicazione di studiare la Bibbia: “Siamo uno stato laico, con profonde radici cristiane – ha ricordato Castellana – e l’insegnamento della religione cattolica è già presente. Di cosa parliamo?”.

Castellana ha, infine, invitato a concentrarsi su questioni più urgenti: “Soffermiamoci sulla qualità del reclutamento degli insegnanti, per avere una scuola di qualità e sul reclutamento stabile nel tempo. Arginiamo il precariato, per giunta spesso pagato con ritardo. Confrontiamoci con l’Europa, con gli stipendi europei dei nostri colleghi. L’obiettivo primario è la valorizzazione della scuola e della funzione docente e lo si fa prima di tutto con una retribuzione adeguata”.

Castellana (Gilda): "Le nuove indicazioni nazionali? Uno spot"

