Classi pollaio, aumentano gli “esperti d’aula” che offrono consigli, individuano soluzioni per gestire in modo resiliente il sovraffollamento delle classi. E’ necessaria la rimozione del problema, meno i consigli.



Classi pollaio. Molti esprimono il loro parere, discettano. Spesso, però le loro parole sono vuote, prive di autorevolezza. Provengono, infatti da persone che da anni non entrano in un’aula scolastica. L’approccio al problema tende a sminuirne la complessità, confermando agli occhi, invece di chi vive le difficoltà quotidiane, la loro inadeguatezza a comprenderne il fenomeno. In altri casi il ragionamento si ferma a una tecnicalità fredda, priva di quel respiro pedagogico che caratterizza il vivere l’aula. Gli interventi si concludono con suggerimenti non richiesti.

E’ il caso dello psicologo M. Catania che ha dichiarato: “Il numero ideale di alunni dovrebbe essere tredici, noi arriviamo a volte a trentatré. In classi del genere c’è brusio, ci sono molte difficoltà. Noi possiamo lamentarci della burocrazia, ma ciò non si risolve in classe, non serve a nulla lamentarci: meglio imparare a gestire le situazioni. Se poi l’idea è avere degli alunni in religioso silenzio, ciò non è un obiettivo raggiungibile. Si potrebbe richiamare l’attenzione in maniera educata, fare una pausa per riassumere, far riassumere agli alunni. Senza interrompere, senza sminuire gli alunni, deconcentrarli. Non sono pillole magiche, non funziona sempre. Bisogna ovviamente contestualizzare, ma questa è la logica di base”

L’ultima parte della dichiarazione lascia sconcertati. La necessaria sintesi delle indicazioni non permette di fare tesoro dei consigli. Inutili perché gli insegnanti, in questi anni hanno acquisito una competenza professionale ben superiore ai suggerimenti proposti. Gli insegnanti hanno bisogno, invece che questa iattura pedagogica venga rimossa dal contesto scolastico.

Classi pollaio, un altro “esperto d’aula” indica la soluzione

