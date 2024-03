dal blog di Gianfranco Scialpi, 8.3.2024.

Classi sovraffollate. A Bologna il decremento demografico favorisce il loro superamento. Speranza o illusione?

Classi sovraffollate. A Bologna la richiesta per il loros superamento

Classi pollaio. Qualche giorno fa ho posto il problema della rimozione. Il riferimento è la collocazione sul binario morto del tema.

Da Bologna arriva una buona notizia. Ipotizzo che la situazione sia simile in altre provincie. Il riferimento al decremento demografico registrato. Condizione per superamento del fenomeno delle classi pollaio.

La richiesta probiene dai preidenti dei Consigli d’Istituto.

Si legge: “«Questo momento di profonda trasformazione del nostro Paese — scrive Cosmo Damiano Modugno a nome del coordinamento — con una popolazione in continua diminuzione e un notevole e progressivo calo delle nascite, può trasformarsi in un’opportunità per i nostri bambini e le nostre bambine, i nostri ragazzi e le nostre ragazze». In questi giorni, segnalano i presidenti dei consigli d’istituto di Bologna, «abbiamo avuto conferma di un forte calo di iscrizioni» per il prossimo anno scolastico, «soprattutto alle scuole primarie e secondarie di primo grado». Ecco che allora «questa contingenza potrebbe e dovrebbe essere l’occasione per assicurare un ambiente più vivibile, accogliente e stimolante per le studentesse e gli studenti, consentendo finalmente la creazione di classi meno numerose». L’auspicio è di avere dunque «classi formate da 18-20 alunni, in modo da poter garantire maggiori attenzioni a tutti i ragazzi e le ragazze, in particolar modo agli alunni con Bes, disabilità, a chi emigra da altri Paesi, a chi vive in condizioni familiari più svantaggiate».

Breve considerazione

Sarà molto difficile che l’appello verrà accolto. Siamo un Paese significativamente indebitato! L’obiettivo, infatti, richiede risorse, che si traducono in incremento del personale scolastico, ristrutturazione degli edifici e locali scolastici… Pertanto si applicheranno i parametri migliori previsti dal D.P.R. 81/09. Intendo quelli massimi (27-30). Le prossime settimane dipaneranno ogni dubbio.

Classi sovraffollate. A Bologna la condizione per il loro superamento

ultima modifica: da